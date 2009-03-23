Киев. 23 марта. УНИАН. Министр юстиции Николай ОНИЩУК выступает за создание в Украине двухпалатного парламента.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Я лично поддерживаю идею двухпалатного парламента... С моей точки зрения, двухпалатный парламент для Украины едва не единственная возможность существенно изменить стереотипы власти... и станет сдерживанием властного эгоцентризма", - сказал Н.ОНИЩУК.

Он объяснил, что существование такого типа парламента, как правило, присуще странам с федеративным устройством, но "это не значит, что унитарные государства не могут это применить". В качестве примера министр привел Францию, Италию, Польшу и Казахстан, в которых существуют двухпалатные парламенты, несмотря на их унитарное устройство.

По словам Н.ОНИЩУКА, такой принцип позволит рассредоточить власть и обрести ей режим сдерживания и противовесов.