Председатель Союза юристов Украины избран президентом Всемирной ассоциации юристов

Киев. 23 марта. УНИАН. Сегодня делегаты 23-го Конгресса Всемирной ассоциации юристов, который начал работу в Киеве, избрали президентом этой организации председателя Союза юристов Украины Валерия ЕВДОКИМОВА.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил министр юстиции Украины Николай ОНИЩУК.

Комментируя это решение конгресса, присутствующий на пресс-конференции В.ЕВДОКИМОВ отметил, что это не только его личная заслуга, но и украинских юристов и государства в целом.

"Факт избрания свидетельствует, что к нам есть уважение международного юридического сообщества. Я считаю, что на протяжении четырех лет мы покажем высокий класс работы в рамках Всемирной ассоциации юристов", - сказал он.

В свою очередь, говоря о соблюдении в Украине законов, Н.ОНИЩУК выразил убеждение, что сегодня среди задач органов власти - "возвращение страны в лоно права и обеспечение выполнения Конституции, законов представителями власти", поскольку "все чаще мы наблюдаем, что написание законов это одно, а их применение - другое".

"Через давление гражданского общества необходимо добиться выполнения высокопоставленными должностными лицами не корпоративных интересов, а того, для чего они наняты народом", - сказал Н.ОНИЩУК.