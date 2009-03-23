Европейская модель финансирования модернизации украинской ГТС выгодна Украине, России и ЕС – эксперт

Киев. 23 марта. УНИАН. Директор Национального института стратегических исследований Юрий РУБАН называет «загадочным» поведение российской делегации на международной инвестиционной конференции по вопросам модернизации украинской ГТС, поскольку модель финансирования этого проекта через европейские банки является выгодной для всех сторон - для России как поставщика, для Украины – как транзитера и для стран Евросоюза – как потребителя российского природного газа.

Такое мнение Ю.РУБАН высказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Мне пока непонятно и я не могу пояснить, почему российская сторона покинула конференцию в Брюсселе. Для меня это – загадка, поскольку, на мой взгляд, Россия как поставщик, Украина – как транзитер и европейцы как наибольшие потребители российского газа должны быть заинтересованы в налаживании такого трехстороннего сотрудничества», - сказал Ю.РУБАН.

По его мнению, финансирование проекта со стороны европейских банков является более привлекательным, чем получение Украиной кредита в Российской Федерации под определенные политические условия. «Никто не будет подозревать европейских банкиров в том, что они будут выдвигать какие-то политические требования. Мне не совсем понятно, почему такая позиция стала неприемлемой для российской стороны. На мой взгляд, в ситуации экономического кризиса привлекательность, скорее даже реалистичность, проектов по поставке газа в обход Украины под большим знаком вопроса. И в интересах России, и в интересах Европы и, конечно же, Украины – модернизовать ГТС, увеличить ее пропускную способность, не строить загадочных проектов по дну каких-то морей, а именно за сравнительно скромные суммы увеличить пропускную способность со 120 млрд. куб. м до 150-180 млрд. куб. метров природного газа», - пояснил эксперт.

В то же время Ю.РУБАН напомнил, что Россия и ранее заявляла о критическом техническом состоянии украинской газотранспортной системы. «Различие взглядов украинской и российской сторон на эффективность украинской ГТС и ее техническое состояние демонстрировалось не один год. Российская сторона неоднократно заявляла о необходимости модернизации и о готовности войти в консорциум по управлению украинской ГТС. Очень часто возникали подозрения, что такие заявления являются политически мотивированными, поскольку они приходились как раз на время дискуссий по поводу цен на газ и условий на очередное газовое соглашение», - отметил он.

По мнению эксперта, в газовой сфере Украина и Россия должны отделить политические и экономические аспекты. «Если бы мы могли отделить мух от котлет, то есть могли бы с российской стороной отделить политические вопросы от экономики, в том числе в и газовой сфере, то, на мой взгляд, мы могли бы достичь за счет сравнительно небольших средств очень эффективных результатов. Только для этого нам нужно избавиться от взаимных подозрений. С одной стороны, чтобы Россия не подозревала нас в несанкционированном отборе газа, а Украина – не подозревала, что российская сторона оказывает давление, проводя переговоры в морозные дни, чтобы выторговать для себя наилучшие условия. Это вопрос взаимного доверия, которое нам, очевидно, еще придется выстраивать с Россией», - считает Ю.РУБАН.

Как сообщал УНИАН, российская делегация, присутствовавшая на международной инвестиционной конференции по вопросам модернизации украинской ГТС, покинула форум после объявления церемонии подписания итоговой совместной декларации. По мнению министра энергетики РФ Сергея ШМАТКО, вряд ли итоги этой конференции будут интересны самой Украине.