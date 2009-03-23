Больше трети украинцев готовы принять участие в акциях протеста для защиты своих интересов – опрос

Киев. 23 марта. УНИАН. Больше трети украинцев готовы принять участие в акциях протеста для защиты своих интересов.

Такие данные опроса сегодня на пресс-конференции в УНИАН обнародовал директор Национального института стратегических исследований Юрий РУБАН.

В частности, 22,4% опрошенных готовы принять участие в уличных митингах и демонстрациях, 11,2% - в забастовках, 4,1% - в голодовках и акциях неповиновения властям. Еще 24,8% респондентов ответили, что готовы в защиту своих интересов принять участие в сборе подписей под коллективным обращениями, а 33% - не смогли ответить на вопрос.

В то же время, 35% опрошенных согласились бы на введение чрезвычайного положения с целью преодоления кризиса, 48,1% - против таких мероприятий, еще 16,9% не смогли ответить на вопрос.

“То есть мы видим, что общество не дает согласия на введение чрезвычайного положения. Никаких таких угроз не существует. У нас есть другая угроза – у нас нет разработанного плана преодоления кризиса”, - считает Ю.РУБАН.

При этом 55,5% респондентов поддержали бы сосредоточение всей власти в руках одного лидера с целью преодоления кризиса. Против такого сценария развития событий выступили 29,2% и еще 15,3% не смогли ответить на вопрос.

Но только 32,4% опрошенных могут назвать политического деятеля, которому готовы доверить всю власть в стране, 44,6% - не могут и еще 23% не смогли определиться с ответом.

По словам Ю.РУБАНА, на вопрос о возможных сценариях развития события в Украине, 47,2% респондентов ответили, что политики будут продолжать борьбу между собой, 18,3% - народные протесты сметут всех нынешних политиков, 12% - один из политиков сосредоточит в своих руках всю власть, 6,2% - политики объединят свои усилия в борьбе с кризисом. Еще 16,3% опрошенных не смогли ответить на вопрос.

Справка УНИАН. Национальный институт стратегических исследований проводил опрос 14-17 марта по квоте, которая представляет взрослое население Украины в возрасте от 18 лет и старше. Опрошены 2006 респондентов во всех областях Украины, АРК и Киеве. Погрешность выборки составляет 2,3%.