«Новый стандарт деловых путешествий» запустит в мае систему бронирования гостиниц через платежные терминалы

Киев. 23 марта. УНИАН. Компания «Новый стандарт деловых путешествий» в мае-июне т.г. запустит «Украинскую систему бронирования гостиниц» (Ukrainian Hotel Booking System) с помощью платежных терминалов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель проекта компании «Новый стандарт деловых путешествий» Богдан МИНЕНКО сегодня в ходе пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, в мае-июне компания намерена подключить к системе электронных продаж 6 тыс. платежных терминалов по всей Украине, а до конца года планируется подключить около 10 тыс. терминалов (всего в Украине более 16 тыс. терминалов).

Как пояснил Б.МИНЕНКО, с помощью платежного терминала индивидуальные и корпоративные клиенты смогут найти, забронировать и оплатить услуги проживания в гостиницах по всей Украине как с помощью кредитных карточек (одновременно с запуском услуги в терминалах появится сайт проекта в Интернете), так и за наличные деньги. Предоплата составляет 10% от суммы проживания.

При этом он добавил, что компания планирует зарабатывать на объеме заказов не более 2% от стоимости номера.

Директор компании «Новый стандарт деловых путешествий» Владимир РОГОЗНЫЙ отметил, что в платежных терминалах новая услуга появится под кнопкой (торговой маркой) «Хліб-Сіль», а гостиничные номера можно будет бронировать со скидкой.

Б.МИНЕНКО также отметил, что в базе компании насчитывается более 2,3 тыс. гостиниц из более 2,5 тыс. существующих в Украине. К осени этого года с помощью создания 50-60 региональных партнеров (туристических агентств) планируется внести в сеть информацию об около 800 гостиницах. При этом предусматривается, что вся информация о наличии номеров в гостиницах будет отображаться в режиме реального времени.

Справка УНИАН. Компания «Новый стандарт деловых путешествий» работает на рынке туризма с 1993 года.