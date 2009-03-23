Представители ОО «Щит» признают свою причастность к конфликту с участниками акции «Геть усіх!» на Майдане Незалежности

Киев. 23 марта. УНИАН. Представители общественного объединения “Щит” признают свое участие в конфликте с активистами общественной инициативы «Геть усіх!», произошедшем в 5 часов утра 20 марта в Киеве на Майдане Незалежности.

Об этом заявил председатель ОО “Щит” Александр ЕМЧУК сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, 19 марта “Щит” подал в Киевскую городскую государственную администрацию официальное заявление о проведении, начиная с 20 марта, общественной акции - бессрочного митинга и пикета на Майдане Незалежности.

«Лозунг нашей акции: Нет – продажным политикам! Нет – заказным политическим акциям! Да – законности, чистоте и порядку на улицах столицы!», - подчеркнул А.ЕМЧУК.

Он также объяснил, что когда 20 марта представители общественного объединения “Щит” прибыли на Майдан Незалежности для проведения своего мероприятия, они столкнулись «с достаточно агрессивно настроенной группой бомжей и подозрительного вида стриженых юнцов из организации «Братство».

«Они стали противодействовать. Многие из них были в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Агрессивно настроенные молодчики “Братства” попытались помешать “Щиту” разместиться на Майдане для проведения митинга и, применяя холодное оружие и обрезки арматуры, напали на наших сторонников, но получили соответствующее сопротивление», - заявил А.ЕМЧУК, добавив, что после этого активисты “Щита” очистили Майдан от грязи, которая осталась “после неудачной атаки маргиналов”.

А.ЕМЧУК также заявил, что во время конфликта в рядах “Щита” не было представителей милиции.

Как сообщал УНИАН, 20 марта в 5 часов утра около сотни людей в одинаковой камуфляжной форме напала на палаточный городок общественной инициативы «Геть усіх!» на Майдане Незалежности в Киеве.

21 марта начальник Главного управления МВД Украины в городе Киеве Виталий ЯРЕМА заявил, что к этому погрому причастна общественная организация «Щит».

«Установлено, что эти события организованы гражданином А.ЕМЧУКОМ, который представляет общественное объединение «Щит», - сказал В.ЯРЕМА.

Также он категорически заверил, что ни один работник милиции не причастен к нападению на палаточный городок.

Раньше, 18 марта, на пресс-конференции в УНИАН активисты нового общественного объединения по противодействию анархии, коррупции и заказным политическим акциям «Щит» заявили, что будут выступать за наведение порядка в Украине.

По словам представителей организации, – ветеранов специальных подразделений – “они категорически против депрессивной и агрессивной политической рекламы, грязных и бессмысленных палаток, платных митингующих и разного рода провокаторов».

Сегодня после пресс-конференции в УНИАН сотрудники милиции задержали руководителя общественной организации «Щит» А.ЕМЧУКА, который подозревается в организации погрома палаточного городка общественной инициативы «Геть усіх!».