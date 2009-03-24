Национальный комитет спасения бизнеса 26 марта проведет акцию протеста против действий киевской власти

Киев. 24 марта. УНИАН. Национальный комитет спасения бизнеса 26 марта в 9.00 проведет акцию протеста против действий киевской власти. Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил представитель Ассоциации малых архитектурных форм Николай КРИВОРОТ.

По его информации, в акции примут участие представители разных профессий - от врачей до таксистов. Акция начнется возле стен Киевской городской администрации, после чего протестующие планируют направиться к Секретариату Президента Украины.

Н.КРИВОРОТ отметил, что сегодня все действия столичной власти направлены не на поддержку малого бизнеса в условиях кризиса, а, наоборот, на его «циничное уничтожение».

Он сообщил, что попытки поиска диалога с властями, предпринимаемые как представителями бизнеса, так и представителями других сфер, на работу которых решения КГГА оказали негативное влияние, не принесли должного результата.

«У нас разные проблемы, но нас объединяет то, что нас не хочет слушать власть», - подчеркнул Н.КРИВОРОТ.

По его словам, именно невозможность создания конструктивного диалога с властями столицы вынуждает участников акции обратиться к Президенту Украины.

«Если у нас есть Президент и он является гарантом Конституции, то пусть он что-то сделает, - отметил Н.КРИВОРОТ - Мы считаем, что мэра Киева у нас нет, 26 числа мы проверим, есть ли у нас Президент».

В свою очередь председатель Профсоюза медицинских работников Киева Лариса КАНАРОВСКАЯ отметила, что, начиная с марта 2008 года, «впервые за всю историю здравоохранения» прекратилось финансирование защищенных статей бюджета Киева, из-за чего столичные медучреждения, в частности подчиненные горадминистрации, испытывали трудности с закупкой лекарств и других материалов, необходимых для лечения больных.

Кроме того, из-за накопления задолженности по оплате услуг ЖКХ, в августе 2008 года в 64 медучреждениях была прекращена подача воды, а в 10 отключили электроснабжение.

При этом Л.КАНАРОВСКАЯ подчеркнула, что врачи, зарплата которых составляет около 1,5 тыс. грн., и которые работают в сверхтяжелых условиях, вынуждены «объяснять больному, почему нет света, воды или почему плохое питание».

Она сообщила, что низкая зарплата вынуждает работников медучреждений, подчиненных КГГА, искать другую работу, из-за чего сегодня в таких медучреждения не хватает 4 тыс. врачей.

Кроме того, по информации Л.КАНАРОВСКОЙ, в 2008 году 26 медицинских сотрудников столичных медицинских учреждений при исполнении своих обязанностей заразились туберкулезом.

Как сообщил представитель Ассоциации перевозчиков Игорь ГУСАК, в сфере перевозок также не все в порядке. Он подчеркнул, что сегодня перевозчики не просят ни льгот, ни снижения налогов, ни снижения ставок по кредитам, а просят просто дать возможность работать.

При этом И.ГУСАК отметил, что если местная власть не может обеспечить должное финансирование развития столичной сферы перевозок, то перевозчики готовы самостоятельно искать необходимые средства, что, по словам И. ГУСАКА, и делали все это время.

Он подчеркнул, что сегодня власть должна наконец определиться с тем, какой она хочет видеть сферу перевозок и «прекратить ставить эксперименты» над участниками рынка.

В тоже время директор Совского кладбища г. Киева Олег БОЛГОВ, выступая на пресс-конференции, был более категоричным, отметив, что складывается впечатление -инициаторы акции протеста сейчас выступают «ни как требователи, а как просители», хотя должны были «не идти просить, а брать колья и камни, и давить как мух».