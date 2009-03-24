В Киеве с 27 марта по 2 апреля будет проходить Международный фестиваль документального кино о правах человека

Киев. 24 марта. УНИАН. В Киеве с 27 марта по 2 апреля будет проходить VI Международный фестиваль документального кино о правах человека -Docudays.ua-2009.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор фестиваля Геннадий КОФМАН сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, лучшие фильмы мировой документалистики на протяжении 8 дней будут демонстрироваться в киевском Доме кино и в кинозале Немецкого культурного центра «Гете-Институт».

Г.КОФМАН заметил, что в этом году к творческому и правозащитному конкурсам отобраны свыше 30 фильмов из заявок, поступившим из почти 50 стран мира. В частности, будут представлены ленты из Аргентины, Австрии, Беларуси, Бельгии, Боливии, Болгарии, Бразилии, Великобритании, Армении, Венесуэлы, Дании, Камбоджи, Канады, Китая, Индии, Ирана, Израиля и др. Все фильмы будут демонстрироваться в Украине впервые. Г.КОФМАН отметил, что определять победителей будут три состава жюри - творческое, правозащитное и студенческое.

Будет открывать Docudays.ua–2009 документальный фильм “Голосуйте за меня, пожалуйста” китайского режиссера Вейдзюнь ЧЕНА. Фильм рассказывает о трех восьмилетних школьниках, которые соревнуются за должность старосты класса. Лента получила многочисленные награды на международных кинофестивалях, но запрещенная к показу в Китае.

Во время фестиваля известные документалисты проведут мастер-классы и тренинги. Будут проходить дискуссии режиссеров-участников, журналистов и зрителей, а также семинары на правозащитные темы.

В свою очередь правозащитник, член правления Украинского Хельсинского союза по правам человека, председатель оргкомитета фестиваля Алла ТЮТЮННИК заметила, что зрителей ожидают еще несколько примечательных событий. В частности, состоится показ фильму “Живые” украинского документалиста Сергея БУКОВСКОГО о трагедии Голодомора 1932-1933 гг. в Украине. Кроме того, в рамках фестиваля состоится открытие фотоинсталляции молодых украинских кинематографистов Романа БОНДАРЧУКА и Дарьи АВЕРЧЕНКО “Чемоданы впечатлений” из путешествия по Израилю.

Также А.ТЮТЮННИК добавила, что по окончании фестиваля в Киеве состоятся так называемые “путешествующие фестивали”. В частности, в 92 населенных пунктах Украины будут демонстрироваться те фильмы, которые имели возможность увидеть жители и гости столицы.