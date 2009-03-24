В Киеве состоится пресс-конференция на тему «Исследования уанета. Интернет-аудитория в системе медиаизмерений"

26 марта 2009 года, в 14:30, в агентстве УНИАН состоится пресс-конференция компании InMind на тему «ИССЛЕДОВАНИЯ УАНЕТА. ИНТЕРНЕТ-АУДИТОРИЯ В СИСТЕМЕ МЕДИАИЗМЕРЕНИЙ». В пресс-конференции примут участие эксперты интернет-рынка и представители медиа-агентств.

В рамках пресс-конференции будут освещены следующие вопросы:

1. Результаты международного исследования InMind: пользование Интернет и телекоммуникационными услугами в Украине и странах Центральной Европы

2. Знание и опыт посещения украинскими пользователями ряда ведущих интернет-ресурсов

3. Исследование портрета пользователей украинских интернет-ресурсов: запуск нового проекта по медиаизмерению социально-демографического профиля аудиторий интернет-ресурсов

Участники:

* Владимир Паниотто, Президент InMind

* Елена Житник, Маркетинг Директор InMind

* Иван Дубинский, Руководитель Проекта Opinion, InMind

К участию в пресс-конференции приглашены Вадим Пустотин, директор консалтинговой компании «Следопыт», который расскажет о роли Интернета в создании бренда и особенностях его использования в маркетинговых коммуникациях, и Михаил Комиссарук, Председатель Наблюдательного совета ООО «УКРНЕТ».

Данное мероприятие будет проводиться в агентстве УНИАН по адресу: г. Киев, ул. Крещатик, 4, агентство УНИАН.

Чтобы аккредитоваться и получить более детальную информацию о пресс-конференции, пожалуйста, обращайтесь к Елене Федоренко, InMind по тел. 569 7205 или по адресу г.Киев, ул.Щорса 32-Г.

Организатор пресс-конференции – компания InMind, www.inmind.com.ua - исследовательское агентство полного цикла, которое предоставляет полный спектр услуг в области маркетинговых исследований и консалтинга: количественные и качественные исследования рынка, потребителей, продукта, а также инновационный анализ и исследовательский аудит. InMind является представителем международной исследовательской сети Factum Group. Одна из основных специализаций компании – исследования в области телекоммуникаций и информационных технологий, которые InMind регулярно проводит с 2004 года.

Тел. 569-72 05б 569 7206

e-mail: office@inmind.com.ua