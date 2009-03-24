Предприниматели и общественные организации требуют от правительства и правоохранителей объяснений относительно разгона акции 21 марта возле Кабмина

Киев. 24 марта. УНИАН. Представители малого и среднего бизнеса и общественных организаций требуют от Кабинета министров и правоохранительных органов объяснений о разгоне акции 21 марта, проходившей у Дома правительства.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил лидер Партии малого и среднего бизнеса Ярослав МИСЯЦ.

По его словам, акция продолжалась на протяжении месяца, и требования ее участников были сугубо экономическими, в частности, об отчетности правительства за использование средств, полученных от Международного валютного фонда, разработка плана отсрочки выплат по кредитам для малого и среднего бизнеса, введение моратория на повышение налогов. “Люди не призывали к перевороту, к смене власти, к каким-то агрессивным действиям”, - подчеркнул Я.МИСЯЦ.

Пострадавший во время разгрома палаточного городка участников акции Василий ПАЛАГНЮК отметил, что 21 марта в 7 часов утра к городку, установленному напротив Кабмина, “приехал автобус без номеров, приехали два “КамАЗа”. По его словам, ни один из тех, кто на них приехал, не показал никаких документов. Я.МИСЯЦ добавил, что некоторые из мужчин говорили, что они якобы из правоохранительных органов, а некоторые представлялись активистами общественной организации “Щит”. В.ПАЛАГНЮК отметил, что прибывшие начали трощить палатки, имущество, и забрасывать все это в грузовики.

В свою очередь, представитель общественной организации “Фронт перемен” Сергей ТРЕПШИН сказал, что власть “ведет себя неадекватно, судя по последним событиям”. По его словам, правоохранительные органы должны отчитаться, какие меры принимаются в связи с фактами нарушений прав граждан на проведение мирной акции, участники которой выдвигали сугубо экономические требования.

В то же время представитель общественной организации “Народная варта” Сергей ТИШИН отметил, что власть, вместо того, чтобы “выслушать малый и средний бизнес”, его проблемы, предложения, “его просто растоптала”. Он выразил удивления по поводу “бандитских методов”, которые были применены к участникам акции.

Я.МИСЯЦ отметил, что пострадавшие участники пикетирования обратились к правоохранительным органам с требованиями провести расследование по фактам их избиения. По его словам, общественные организации также готовят соответствующие обращения к руководству страны, МВД и прокуратуре по поводу данного инцидента. По данным Я.МИСЯЦА, нападающие повредили имущество на сумму свыше 100 тыс. грн., которое было приобретено за средства предпринимателей.

Вместе с тем Я.МИСЯЦ обвинил в причастности к разгону акции “представителей Кабинета министров Украины и его руководителя премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО”, заметив, что подтвердить или опровергнуть это должны правоохранительные органы. Участники пресс-конференции не привели аргументированных доказательств этих обвинений, только Я.МИСЯЦ отметил, что “поскольку такая акция проходила возле Кабмина”, это может свидетельствовать, что “она надоела” правительству, и поэтому ее решили разогнать. По его словам, также к участникам акции из Дома правительства “выходили официальные лица и угрожали физической расправой”, но при этом сказал, что не знает, кто они, поскольку те не представлялись.

Он также заметил, что разгром палаточного городка происходил в центре Киева, возле здания, которое усиленно охраняется, но милиция никак образом не отреагировала, чтобы защитить участников акции, которые имели разрешение на ее проведение.

Кроме того, лидер партии отметил, что ни правительство, ни Ю.ТИМОШЕНКО ни разу не отреагировали на требования участников акции, которая длилась месяц.