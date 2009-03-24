Правительство намерено подписать меморандум с химиками, металлургами и шахтерами о совместной поддержке производства

Киев. 24 марта. УНИАН. Правительство в ближайшее время подпишет меморандум с химиками, металлургами и шахтерами относительно совместного сотрудничества для поддержки производства.

Об этом сообщила председатель парламентского комитета по регуляторной политике и предпринимательству Наталья КОРОЛЕВСКАЯ сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

По ее словам, меморандум разрабатывается, в частности, с целью не допустить со стороны России демпинга рынка коксующегося угля. Н.КОРОЛЕВСКАЯ отметила, что российские конкуренты сегодня пытаются захватить внутренний украинский рынок и вытеснить с него украинских шахтеров.

«Правительством приняты ряд мер, на сегодня готовится к подписанию меморандум государства, шахтеров, химиков и металлургов для нормализации производства украинской продукции… Меморандум, я думаю, в ближайшие недели будет подписан», - сообщила она.

Кроме того, Н.КОРОЛЕВСКАЯ отметила, что все украинские химические предприятия с марта перешли на 5-дневный рабочий день и постепенно восстанавливают свои объемы производства. Она также назвала позитивным моментом принятие закона о поддержке химической отрасли, где четко прописан механизм возврата налога на добавленную стоимость, привлечение инвестиций и пакет налоговых льгот для отрасли.

Вместе с тем, Н.КОРОЛЕВСКАЯ подчеркнула, что на сегодня необходимо удержаться от национального протекционизма, в частности, в виде 13-процентной надбавки на ввозную пошлину. По ее словам, страны, где будет веден такой протекционизм, будут в последствие вытесняться с мировых рынков.

Как сообщал УНИАН, правительство рассматривает возможность продления в конце марта Меморандума между Кабинетом министров Украины и предприятиями горно-металлургического комплекса, подписанного 10 ноября 2008 года.