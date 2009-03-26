InMind планирует запустить новый инструмент для медиа-измерения профиля пользователей Интернетом

Киев. 26 марта. УНИАН. Компания InMind планирует запустить новый инструмент для медиа-измерения профиля пользователей украинских Интернет-ресурсов.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщили руководители компании.

Этот инструмент будет реализовываться с помощью созданной офлайн-панели украинских Интернет-пользователей численностью 5 тыс. участников. Основная задача медиа-измерения – точная оценка социально-демографического и психо-графического портрета украинских сайтов.

Вместе с этим на пресс-конференции было отмечено увеличение использования Интернета для рекламы.

«Мы заинтересованы обеспечивать рекламодателям всю необходимую информацию для проведения продуктивных рекламных компаний для оптимального медиапланирования», - заявил председатель Наблюдательного совета ООО «Укрнет» Михаил КОММИСАРЧУК, участвовавший в пресс-конференции.

Он отметил, что социально-демографический анализ очень полезен к контексте развития рынка предоставления рекламных услуг в Интернете. И если этот рынок будет развиваться в дальнейшем также успешно, как сейчас, то через несколько лет его доля на рекламном рынке Украины может приблизиться к показателю развитых стран Америки и Европы (к примеру, в США она составляет 20%.)

Справка УНИАН. InMind – маркетинговая исследовательская компания, основной сферой деятельности которой являются исследования рынка (ad-hoc, tracking, omnibus) и консалтинг в области исследовательской методологии.

Как самостоятельная компания, специализирующаяся на исследованиях рынка и консалтинге, InMind начала работу в начале 2004 года.