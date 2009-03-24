Лидер «Родины» Марков надеется, что парламент создаст ВСК по расследованию инцидента с захватом СБУ офиса партии

Киев. 24 марта. УНИАН. Лидер партии «Родина», депутат городского совета Одессы Игорь МАРКОВ надеется на создание временной следственной комиссии в парламенте по расследованию инцидента с захватом сотрудниками СБУ офиса партии.

Об этом он заявил сегодня в ходе пресс-конференции в УНАН.

И.МАРКОВ отметил, что данный инцидент произошел 21 марта в Одессе. Он утверждает, что без надлежащих правовых санкций офис партии «Родина» был захвачен бойцами спецназа СБУ «Альфа» под руководством председателя Управления СБУ в Одесской области Анатолия МАТИОСА.

По словам И.МАРКОВА, перед захватом сотрудники штаб-квартиры «Родины» задержали подозрительных лиц, которые вели наблюдение за ним и, согласно предъявленным документам, это были сотрудники СБУ.

И.МАРКОВ также отметил, что событиям 21 марта предшествовали криминальные преследования против него как одного из членов Одесского забастовочного комитета. Он напомнил, что по факту перекрытия забастовочным комитетом трассы «Киев-Одесса» в феврале было возбуждено уголовное дело, а него лично «было сфабриковано» уголовное дело по обвинению в разгоне пикета активистов националистических организаций в сентябре 2007 года. Кроме того, отметил лидер «Родины», 10 марта была предпринята попытка его задержания с помощью спецподразделения МВД.

В свою очередь, известный украинский футболист Игорь БЕЛАНОВ, находившийся во время захвата офиса партии внутри помещения, отметил, что представили «Альфы» применяли грубую физическую силу по отношению к сотрудникам партии. Кроме того, по его словам, у представителей СБУ, которые осуществляли наблюдение, сотрудники партии изъяли видеоматериалы.

«Эти материалы подтверждают, что СБУ следила не только за Игорем МАРКОВЫМ, но и за дочерью премьер-министра Евгений ТИМОШЕНКО и ее мужем Шоном КАРРОМ, а также за одним из консулов Российской Федерации», - сказал он.

При этом И.МАРКОВ добавил, что все имеющиеся материалы представители «Родины» передали председателю Верховной Рады Украины Владимиру ЛИТВИНУ, премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО, лидерам фракций парламента, генеральному прокурору Украины Александру МЕДВЕДЬКО и первому заместителю главы комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Владимиру СИВКОВИЧУ.

«Мы хотим, чтобы на высшем уровне разобрались в незаконных действиях СБУ», - сказал он.

Кроме того, И.МАРКОВ отметил, что в парламенте планируется создать ВСК по данному вопросу. По его словам, он обсуждал данный вопрос с народными депутатами от Партии регионов Сергеем КИВАЛОВЫМ и В.СИВКОВИЧЕМ, а также с рядом депутатов от фракции БЮТ.