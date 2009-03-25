В рамках фестиваля “ГОГОЛЬFEST” 1 апреля в усадьбе Гоголя состоится празднование 200-летнего юбилея писателя

Киев. 25 марта. УНИАН. В рамках фестиваля современного искусства “ГОГОЛЬFEST” 1 апреля в родовой усадьбе Николая Гоголя в селе Гоголево Шишацкого района Полтавской области состоится празднование 200-летнего юбилея писателя.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил президент общественного объединения «ГОГОЛЬFEST» Владислав ТРОИЦКИЙ.

В частности, по его словам, в бывшей усадьбе Н.Гоголя будет устроен праздник без элементов официоза и торжеств. “Это делается для того, чтобы в кругу друзей украинская интеллигенция имела возможность отметить день рождения писателя “, - сказал он. Программой запланированы экскурсия-осмотр дома, праздничное застолье, ночное театрализованное действо, устроенное командой «ГОГОЛЬFESTа», Центром Современного Искусства “ДАХ” и этно-хаос бендом “ДахаБраха”.

При этом, по словам В.ТРОИЦКОГО, сам фестиваль современного искусства “ГОГОЛЬFEST” состоится осенью в Киеве с 5 по 27 сентября. Он отметил, что фестиваль, который будет проходить в “Художественном арсенале”, галерее “Лавра” будет иметь насыщенную театральную, музыкальную и визуальную программу, а также будет включать музыкальный и театральный “шоу-кейс” – презентацию украинских коллективов иностранным продюсером. Свое участие в фестивале уже подтвердили представители более 20 стран. В.ТРОИЦКИЙ отметил, что в этом году, несмотря на акценты на празднование юбилея Н.Гоголя, цель учредителей фестиваля остается той же, что и раньше – путем представления в Украине образцов современного украинского и мирового искусства накапливать творческую энергию для создания нового культурного поля.

В свою очередь партнер фестиваля “ГОГОЛЬFEST” Евгений УТКИН сообщил, что 11 апреля в помещении столичного “АЛЬТА-ЭКСПО” состоится 12-часовой концерт-перформанс “Украина без саранчи, или Нет бездумной жизненной позиции общества потребления, которая приводит к уничтожению общечеловеческих ценностей и нации как таковой”. Он отметил, что единое композиционное ядро концерта-перформанса включает видеоджеинг TENPOINT VJ”S (UA), лазерную инсталляцию, выступление живых актеров (театр “ДАХ”) и современную музыку (The Future sound of Londons (UK), Алина ОРЛОВА (LT), SunSay(UA), DARQWAN aka Oris Jay (UK), VALTA@MINIKIN (UA).