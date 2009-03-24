В Обуховском районе незаконно приватизирована тысяча гектаров земли - замначальника управления земресурсов

Киев. 24 марта. УНИАН. В Обуховском районе Киевской области в прошлом году было незаконно выделено около одной тысячи гектаров земли.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН на тему: «Земельные махинации в Киевской области: пути преодоления проблемы» заявил заместитель начальника, председатель ликвидационной комиссии Обуховского управления земельных ресурсов Константин ШУРУБЕЙ.

К.ШУРУБЕЙ сообщил, что в его должностные обязанности входит проведение инвентаризации архива и электронной базы данных владельцев земельных участков района. Проанализировав документы о выделении гражданам земельных участков, он выявил махинации с землей.

«Лишь за последний год было незаконно выделено около тысячи гектаров земли», - сказал К.ШУРУБЕЙ. При нынешней рыночной стоимости 10 тыс. долларов США за сотку, добавил он, “выходит огромная сумма - 1 миллиард долларов, и это лишь за один год, и только в Обуховском районе”.

По словам К.ШУРУБЕЯ, в Обуховском районе “действует организованная преступная группировка”, в которую входят должностные лица Генеральной прокуратуры Украины и госадминистрации Обуховского района. “Очень важную роль в этой преступной группе”, отметил он, играет старший следователь Генпрокуратуры по особо важным делам, который около двух лет назад возбудил уголовное дело по факту подделки государственных актов на землю.

К.ШУРУБЕЙ заявил, что “под это уголовное дело” следователь постоянно проводит изъятие документов из земельного отдела и администрации района и их архивов. Потом оставляет эти документы у себя, чтобы “никакие другие структуры – СБУ, МВД или еще кто-то, не смог при желании получить эту информацию”. Таким образом, убежден К.ШУРУБЕЙ, следователь “прикрывает все незаконные схемы”.

Он привел пример, что около месяца назад этот следователь изъял книгу регистрации выдачи земельных актов, в которой было лишь 20 записей. Среди них, по словам К.ШУРУБЕЯ, зарегистрированы три акта на право собственности на земельные участки “на острове площадью 70 га на реке Козинка Украинского городского совета”. В то же время, отметил он, Земельным кодексом Украины предоставлять землю на островах в частную собственность запрещено.

Однако, по этому факту, подчеркнул К.ШУРУБЕЙ, следователь не совершил никаких действий, хотя он держал у себя книгу целый месяц. Также, по его словам, нет реакции правоохранительных органов на незаконную передачу в частную собственность десятков гектаров лесного фонда в Козине и Плютах, а также других земель в районе.

К.ШУРУБЕЙ также сообщил, что к нему уже обращались новые владельцы земельных участков, которые требовали подписать необходимые документы и засвидетельствовать их право владеть землей, однако он не согласился. После этого на него начали оказывать давление и угрожать физической расправой.

Отвечая на вопрос журналистов, почему он прибег к такому способу обнародования фактов коррупции, К.ШУРУБЕЙ отметил, что “его поразили масштабы земельных махинаций, а все обращения к правоохранительным органам остались без реагирования”.

Во время пресс-конференции К.ШУРУБЕЙ обратился к генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО, председателю СБУ Валентину НАЛИВАЙЧЕНКО и министру внутренних дел Юрию ЛУЦЕНКО с просьбой провести проверку изложенных им фактов, и заявил о готовности подтвердить случаи коррупции и махинаций с земельными участками в Обуховском районе Киевской области.