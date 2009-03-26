«Укравтодор» намерен к 1 мая ликвидировать сезонные разрушения автодорог государственного значения, к 1 июню – местного значения

Киев. 26 марта. УНИАН. «Укравтодор» намерен к 1 мая т.г. ликвидировать все сезонные разрушения автомобильных дорог государственного значения, к 1 июню т.г. – дорог местного значения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель Правления ОАО «Государственная акционерная компания «Автомобильные дороги Украины» Валерий ВОЩЕВСКИЙ.

По его данным, резкие изменения погодных условий привели к тому, что одна четвертая часть протяженности автодорог – 42 тыс. км – повреждена ямами, выбоинами и деформациями. Из них – 8,6 тыс. км - дороги государственного значения и 33,5 тыс. км – местного.

В свою очередь, глава «Укравтодора» Вадим ГУРЖОС заверил, что у дорожных организаций достаточно возможностей, чтобы завершить работы по ликвидации ямочности на автодорогах в эти сроки, средства из Госбюджета выделяются.

По словам В.ГУРЖОСА, на текущие ремонты в этом году в целом направят 4 млрд. грн., включая зимнее содержание и ремонты после зимы. Кроме того, на капитальные ремонты и строительство автодорог будет потрачено еще более 6 млрд. грн.

Как напомнил он, в целом в 2009 г. Госбюджетом предусмотрено 16 млрд. грн. на финансирование дорог общего пользования по сравнению с 10 млрд. грн. в 2008 г., что является достаточно большой суммой.

Как сообщил В.ГУРЖОС, существует три причины сезонных разрушений автодорог, среди которых - постоянное недофинансирование отрасли в прошлые годы, климатические условия и увеличение габаритов и массы транспортных средств.

По данным главы ведомства, из 20 тыс. км автодорог государственного значения 85% требуют полного обновления. «В среднем, для приведения 1 км дороги в надлежащее состояние необходимо 3 млн. долл. Соответственно, мы получим цифру в 34-37 млрд. долл. Эта цифра значительна, и на сегодня Госбюджет и состояние экономики не позволяют это сделать. Приблизительная ситуация и по дорогам местного значения», - сообщил В.ГУРЖОС.

Справка УНИАН. В Украине более 700 тыс. км автодорог. На балансе Государственной службы автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") находится 170 тыс. км дорог, из них 20 тыс. км – государственного значения и 150 тыс. км местного значения.

86 тыс. км автодорог – это коммунальные автодороги, не относящиеся к балансу «Укравтодора».