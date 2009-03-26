«Укравтодор» планирует в 2009 г. потратить до 200 млн. грн. на закупку дорожной техники

Киев. 26 марта. УНИАН. Государственная служба автомобильных дорог Украины («Укравтодор») планирует в этом году потратить до 200 млн. грн. на закупку дорожной техники. Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил глава службы Вадим ГУРЖОС.

«На этот год мы планируем до 200 млн. грн. потратить на закупку техники, но только той, которая необходима для эксплуатации автодорог. Для строительства и капитального ремонта на сегодня техники достаточно», - отметил он. По его словам, для строительства и капремонта техники достаточно как у ОАО «ГАК «Автомобильные дороги Украины», так и у частных предприятий, которые привлекаются к строительству.

При этом, по данным В.ГУРЖОСА, в прошлом году на закупку техники из Госбюджета не было направлено никаких средств. «Было такое решение, и я считаю его ошибочным, и в этом году эта проблема будет исправлена», - отметил глава ведомства.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины распоряжением

от 20 августа 2008 г. №1112-р назначил Вадима ГУРЖОСА главой "Укравтодора". До этого, с 23 января 2008 г., он являлся заместителем министра транспорта и связи Украины. С марта 2005-го по август 2006 г. В.ГУРЖОС уже возглавлял "Укравтодор".

ОАО «ГАК «Автомобильные дороги Украины» создано постановлением правительства в 2002 году для строительства, ремонта и содержания автодорог общего пользования, учредителем ОАО в лице государства является Государственная служба автомобильных дорог Украины ("Укравтодор").