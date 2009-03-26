Черновецкий обратился в КС относительно продления своих полномочий еще на три года – Пилипишин

13:31, 26 марта 2009
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Киев. 26 марта. УНИАН. Мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ обратился в Конституционный Суд Украины относительно продления своих полномочий еще на три года.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель Шевченковской районной государственной администрации столицы Виктор ПИЛИПИШИН.

«Команда ЧЕРНОВЕЦКОГО подала в КС представление относительно продления своих полномочий еще на три года», - сказал В.ПИЛИПИШИН.

Справка УНИАН. Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ был избран мэром Киева 26 марта 2006 года и переизбран на досрочных выборах 25 мая 2008 года. Тогда же происходили выборы Киевсовета.

Сразу же после досрочных выборов он заявил, что при поддержке депутатов намерен обратиться в Конституционный Суд Украины для разъяснений относительно периода своего пребывания в должности и сроков работы Киевсовета в связи с внеочередными выборами столичной власти.

19 марта 2009 года Конституционный Суд Украины начал в форме устного слушания рассмотрение дела по конституционному представлению Киевского городского совета относительно срока полномочий депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских председателей.

Киевсовет поднял вопрос с целью выяснить:

- приобретают ли депутаты местных советов и сельские, поселковые, городские председатели полномочия на одинаковый, предусмотренный частями первой, второй статьи 141 Конституции Украины пятилетний и четырехлетний срок, если они избраны на очередных, внеочередных, повторных, промежуточных или первых местных выборах;

- могут ли применяться положения абзаца второго части второй статьи 14 Закона Украины «О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей» при назначении местных выборов, если конституционно определенный срок полномочий местных советов, сельских, поселковых, городских председателей по объективным причинам не совпадает со сроком проведения выборов народных депутатов Украины.

 

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