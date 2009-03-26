Киев. 26 марта. УНИАН. Председатель Шевченковской районной государственной администрации столицы Виктор ПИЛИПИШИН считает, что без переизбрания киевской власти в городе невозможно будет провести экономические реформы.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

В.ПИЛИПИШИН подчеркнул, что необходимо срочно сменить киевскую власть, не ожидая завершения срока ее полномочий, тем более, что Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ обратился в Конституционный Суд Украины по поводу продления своих полномочий еще на три года.

Он уточнил, что представление было направлено еще месяц назад от имени Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО и Киевсовета.

В то же время В.ПИЛИПИШИН подчеркнул, что, независимо от решения Конституционного Суда, в Киеве необходимо провести досрочные выборы городского председателя.

Он напомнил, что 19 марта Шевченковский райсовет принял решение о проведении референдума относительно выражения недоверия Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ и инициировал собрание депутатов всех уровней, которые являются киевлянами. По мнению В.ПИЛИПИШИНА, собрание депутатов всех уровней должно инициировать общегородской референдум о выражении недоверия действующему мэру.

Вместе с тем он согласился, что, даже в случае принятия такого решения депутатами всех уровней, киевская власть под разными поводами может отказать в его регистрации.

«Проблема есть, потому что это представление (в КС относительно полномочий мэра – УНИАН) не только от Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, это и представление Киевского городского совета, который, возможно, не захочет терять власть, и им, возможно, удастся договориться между собой», - заметил он.

Вместе с тем В.ПИЛИПИШИН считает, что, учитывая сложившуюся в Киеве ситуацию и будущие президентские выборы, “в конце концов, с Печерских холмов наши политики поймут, что не нужно играть с Киевом и наблюдать за экспериментами, которые происходят в Киеве”.

«Я сегодня оцениваю ситуацию в Киеве как эксперимент, по которому наши политики пытаются спрогнозировать, как будут происходить президентские выборы», - сказал он, выразив надежду, что референдум относительно недоверия Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ удастся провести в ближайшее время.

Аргументом в пользу проведения досрочных выборов В.ПИЛИПИШИН назвал то, что сегодня подавляющее большинство киевлян негативно оценивают деятельность городской власти. Так, в соответствии с исследованиями, презентованными В.ПИЛИПИШИНЫМ на пресс-конференции, от 80% до 90% киевлян негативно оценивают деятельность руководства Киева в разных сферах.

Более того, по данным исследования, уровень доверия к Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ за последний год существенно уменьшился. Если в апреле 2008 года мэру доверяло 37% киевлян, то, по состоянию на февраль, таких было лишь 11%. В то же время, не одобряют действия мэра сегодня 86% киевлян (в апреле 2008 г. – 36%).

В.ПИЛИПИШИН отметил, что сегодня Киеву очень нужны структурные преобразования, которые невозможно претворить в жизнь без избрания новой власти.

В ходе пресс-конференции он изложил свой взгляд на необходимые столице экономические реформы, призвав обсуждать их.