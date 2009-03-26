Томенко положительно оценивает присоединение Украины к Международному проекту социального исследования

Киев. 26 марта. УНИАН. Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО называет важным фактом присоединение Украины к Международному проекту социального исследования (ISSP), который объединяет 45 стран мира.

Об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции «Место религии в жизни украинского общества» во время которой состоялась презентация издания исследования «Религия и религиозность в Украине», сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО.

Н.ТОМЕНКО отметил, что доступ украинских научных работников к международному ежегодному сравнительному опросу населения – это возможность определить место Украины в мировом цивилизационном контексте. По его словам, такие исследования являются очень важными и для определения государственной политики в сфере религии. «Во-первых, данное исследование продемонстрировало, что в Украине религиозно терпимое и толерантное общество», - сказал он. Вторым важным выводом Н.ТОМЕНКО считает то, что «абсолютное большинство респондентов убеждены, что религия должна быть вне влияния политики и власти».

Заместитель председателя ВР выразил убеждение, что и в будущем году Украина будет принимать участие в Международном социальном проекте.