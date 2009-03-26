В Украине 8 млн. пользователей Интернета – исследования InMind

Киев. 26 марта. УНИАН. В Украине на сегодняшний день насчитывается 8 млн. пользователей Интернета, что составляет 21% от численности населения страны.

Об этом свидетельствуют данные исследования UАнета, проведенного компанией InMind, представленные сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Согласно результатам исследований, число тех, кто имеет доступ к Интернету в Украине, составляет 10 млн. человек (27%).

По данным компании InMind, пользователи Интернета в возрасте 15-29 лет в крупных городах Украины составляют 55%, от 30 до 44 лет – 35%, старше 45 лет – 10%

В городах с населением менее 50 тыс. человек эти цифры соответственно: 44%, 23% и 4%, в селах – 30%, 11,% и 2%.

Среди наиболее посещаемых сайтов: google.com – 62%, yandex.ru – 59%, Ukr.net – 57%, bigmir.net – 40%, meta.ua – 36%.

Чаще других пользователи посещают также сайты: «Подробности», «Корреспондент», «Украинская правда», «Обозреватель», «Форум», УНИАН. При этом не знают ни одного из вышеперечисленных ресурсов 7% пользователей Интернета.

По данным компании InMind, Украина по доле пользователей Интернетом существенно отстает от других стран Центральной Европы. Так, к примеру, в Словакии этот показатель составляет 51%, Литве – 56%, Венгрии и Германии – более 70%.

Справка УНИАН. InMind – маркетинговая исследовательская компания, основной сферой деятельности которой являются исследования рынка (ad-hoc, tracking, omnibus) и консалтинг в области исследовательской методологии.

Как самостоятельная компания, специализирующаяся на исследованиях рынка и консалтинге, InMind начала работу в начале 2004 года.