Религиозность украинцев является одной из самых высоких в Европе – исследование

Киев. 26 марта. УНИАН. Уровень религиозности украинцев является одним из самых высоких в Европе.

Об этом свидетельствуют результаты исследования “Место религии в жизни украинского общества”, которые были обнародованы сегодня на пресс-конференции в УНИАН. Опрос проведен Киевским международным институтом социологии совместно с Институтом политики и центром “Социальные индикаторы” по программе Международного социального исследования (ISSP).

«В соответствии с результатами опроса, религиозность украинцев является одной из самых высоких в Европе. Так, 53% респондентов верили и верят в Бога. Каждый пятый (21%) не верил раньше, однако стал верующим сейчас. Таким образом, три четверти украинцев считают себя верующими людьми», - констатировал научный сотрудник Института социологии Национальной академии наук Украины Максим ПАРАЩЕВИН, добавив, что это является достаточно высоким показателем среди стран Европы.

В то же время, исследование показало, что в Украине тех, кто не верит в Бога, значительно меньше: лишь каждый девятый (11%) либо никогда не верил, либо перестал верить.

По данным исследования, абсолютное большинство украинцев – 91% - христианского вероисповедания (православные, греко-католики, протестанты). В частности, 39% верующих принадлежат к трем основным православным церквям (Московского, Киевского патриархатов и автокефальной церкви), 44% указали, что они являются православными без четкой принадлежности к определенной церкви, и 8% являются греко-католиками.

Также, по заключению социологов, гражданам Украины присущее толерантное отношение к представителям других религиозных взглядов. 75% украинцев считают, что необходимо уважать все религии.

Исследование проводилось 11-20 октября 2008 года во всех регионах Украины по стандартам ISSP. Были опрошены 2036 респондентов, представляющих взрослое население