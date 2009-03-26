Эксперты предостерегают Партию регионов от политизации акций протеста и призывают заботиться о национальных интересах

Киев. 26 марта. УНИАН. Эксперты предостерегают Партию регионов от политизации запланированных ею акции протеста, и призывают заботиться о национальных интересах.

Об этом они сообщили на пресс-конференции в УНИАН.

В частности, по словам эксперта Виталия БАЛЫ, инициаторы акций протеста не в полной мере понимают возможные последствия таких действий в условиях экономического кризиса. По его мнению, их основная идея заключается в нагнетании радикальных настроений. При этом эксперт убежден, что “энергия, построенная на негативных эмоциях, никогда не приведет этих политиков к власти”.

Политолог Владимир ФЕСЕНКО отметил, что акции протеста в защиту определенных социальных интересов вполне имеют право на существование, однако в нынешней ситуации они становятся излишне политизированными. Говоря о запланированных Партией регионов акциях протеста, эксперт сказал, что “это сознательная политическая акция”. При этом он подчеркнул, что в условиях кризиса чрезвычайно важно сохранить управляемость этого действа, думая не только о партийных интересах, но и об интересах общегосударственных.

Как сообщал УНИАН, Партия регионов планирует 27 марта в разных городах Украины провести акции протеста против действий власти.