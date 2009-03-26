Эксперты считают намерение Черновецкого баллотироваться на должность Президента подготовкой к парламентским выборам

Киев. 26 марта. УНИАН. Эксперты считают намерение мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО баллотироваться на должность Президента попыткой проверить свои силы перед парламентскими выборами.

Об этом они сообщили на пресс-конференции в УНИАН.

Политолог Тарас БЕРЕЗОВЕЦ сказал, что “участие в выборах Президента является технологией его (Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО – УНИАН) дальнейшего политического выживания”. Вместе с тем он отметил, что Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ развернул свои представительства и штабы во многих регионах Украины, и они готовы к участию в выборах.

В свою очередь, эксперт Владимир ФЕСЕНКО напомнил, что, согласно последним социологическим опросам, рейтинг мэра Киева серьезно упал и составляет около 6%. Однако он подчеркнул, что Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ аккумулировал на сегодня чрезвычайно большие средства для участия в выборах, что свидетельствует о серьезности его намерений.

Также он отметил, что на досрочных выборах в Тернопольский облсовет ни одна из политических сил не смогла ничего сделать, чтобы доказать наличие вероятных фальсификаций, и это, по мнению эксперта, может служить стимулом для Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО попробовать использовать те технологии, которые вероятно были задействованы на тернопольских выборах. В.ФЕСЕНКО добавил, что по информации источников из мэрии “Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ мало быть “киевским президентом”, и он хотел бы стать как минимум премьер-министром”.

Как сообщал УНИАН, сегодня Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил о своем намерении баллотироваться на должность Президента. В то же время он отметил, что его шансы выиграть «скромные». «Выиграю ли я выборы - это зависит только от Господа Бога. Больше ни от кого», - сказал мэр Киева.