Бизнес призывает правительство не допустить монополизации рынка переработки отходов

Киев. 27 марта. УНИАН. Представители бизнес-ассоциаций обратились к премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО с просьбой не допустить монополизации рынка переработки отходов, чтобы не вытеснить с него действующие специализированные предприятия.

Об этом сообщила народный депутат Украины от группы «За Украину!» Ксения ЛЯПИНА сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

По ее словам, 18 марта на правительственном заседании было принято решение ввести новую систему обработки отходов. Казанным постановлением, по данным представителей бизнес-ассоциаций, предприятия всех форм собственности обязаны заключать договора относительно предоставления услуг по сбору, заготовке и утилизации отходов упаковки только с государственной компанией «Укрэкокомресурсы». Они считают, что такая норма противоречит ст. 42 Конституции, ч. 2 ст. 15 закона «О защите экономической конкуренции», ст. 41 закона «Об отходах» и способствует созданию монопольного положения на рынке переработки отходов для госпредприятия.

Экологи предупреждают, что такое решение приведет к тому, что 70 тыс. работников данной сферы потеряют рабочие места, отметил глава Народной экологической партии Валентин СЕРДЮК.

К.ЛЯПИНА назвала данное постановление «скрытым налогом», поскольку цена на переработку упаковки, которую будет платить бизнес государственному предприятию, будет входить в расчет цен на продукты.

Напомним, на сегодняшний день данное постановление Кабмина «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 26 июля 2001 г. №915», принятое на заседании 18 марта, не подписано и не опубликовано.