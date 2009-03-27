Инвесторы строительства дома в Борисполе требуют проведения немедленной проверки деятельности «Укрвийськбуда»

Киев, 27 марта. УНИАН. Инициативная группа застройщиков требует от министра обороны Юрия ЕХАНУРОВА проведения немедленной проверки финансово-хозяйственной деятельности государственного предприятия Министерства обороны «Укрвийськбуд», мотивируя невыполнением этим предприятием обязательств по завершению возведения жилого дома в Борисполе.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом заявили участники инициативной группы застройщиков сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Группа частных и юридических лиц инвестировали в строительство жилого дома в Борисполе, купив облигации компании «Фарелл», которые должны были погашаться путем предоставления людям квартир в этом доме. Заказчиком строительства выступило государственное предприятие «Укрвийськбуд». Срок сдачи дома в эксплуатацию в соответствии с договорами покупки облигаций был назначен на второй квартал 2008 года, но несколько раз переносился», - сказал представитель инициативной группы застройщиков Александр ПРИМА.

По его словам, строительство дома прекратилось в августе 2008 года, а все обращения в ГП «Укрвийськбуд» и компанию «Фарелл» не принесли никаких результатов. «Все инвесторы выполнили свои финансовые обязательства в полном объеме, причем многие из них брали кредиты и сейчас их выплачивают с процентами», - сказал еще один представитель инициативной группы Дмитрий ДАН.

А.ПРИМА уточнил, что срок действия облигаций заканчивается 31 марта 2009 года. В соответствии с договором, по истечении этого срока ценные бумаги должны погашаться путем составления договора о собственности на квартиру.

«Но квартир, как и денег, нет. Банки, которые выдавали кредиты на строительство квартир, еще даже не получили распоряжения компании «Фарелл» о погашении облигаций», - сообщил Д.ДАН.

По информации инициативной группы, инвесторы вложили в строительство дома 55 млн. грн., что в полном объеме покрывает стоимость квартир. Инициативная группа также обратила внимание на тот факт, что эмитент облигаций ООО «Фарелл» при уставном капитале в размере 20 тыс. грн. выпустило облигаций на сумму 25 млн. грн. «Поручителем выпуска этих облигаций выступило предприятие «Укрвийськбуд». А компанией «Фарелл» руководит один из бывших сотрудников «Укрвийськбуда», - уточнил А.ПРИМА.

В свою очередь президент Ассоциации частных инвесторов и вкладчиков Татьяна ШАЛЬМАН считает, что Государственная комиссия по ценным бумагам недостаточно контролирует выполнение обязательств строительных компаний по облигациям. «В настоящее время в Украине количество таких проблемных домов, как в Борисполе, составляет 2780 объектов, и только 60 объектов получили финансирование на завершение строительства из Стабилизационного фонда», - сообщила она.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 1 декабря 2008 года в Украине насчитывалось 2711 объектов незавершенного жилищного строительства, из которых 1102 объекта имели степень строительной готовности свыше 50%. По информации Министерства регионального развития и строительства, для завершения строительства этих объектов необходимо около 10 млрд. грн.