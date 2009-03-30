Предприниматели выступают против дополнительного фиксированного пенсионного взноса

Киев. 30 марта. УНИАН. Предприниматели выступают против введения дополнительного фиксированного пенсионного взноса.

Об этом заявила народный депутат Украины от группы «За Украину!» Ксения ЛЯПИНА сегодня во время пресс-конференции в УНИАН, комментируя зарегистрированный в парламенте законопроект №3521 от 25 марта т.г., которым предлагается внести изменения в Закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» (относительно сохранения стабильности финансирования системы пенсионного обеспечения).

По словам К.ЛЯПИНОЙ, данным законопроектом власть вынудит часть предпринимателей уйти с рынков в тень, а в таком случае они перестанут платить налоги. Кроме того, по ее прогнозам, около 1 млн. человек потеряют работу и будут вынуждены встать на учет как безработные. «Мы можем получить банкротство Фонда по страхованию от безработицы, и все из-за того, что будет введен фиксированный пенсионный взнос», – считает народный депутат.

По словам председателя общественного объединения «Союз предпринимателей Николаевской и Херсонской областей» Елены ПРУДНИКОВОЙ, представители департамента внутренней торговли и Министерства экономики Украины ездят по регионам и проводят собрания для того, чтобы предприниматели поддерживали законопроекты правительства. В то же время бизнес, по ее словам, реструктуризируется, в регионах появляется все больше новых объединений предпринимателей для отстаивания своих прав.

В этой связи представители бизнеса обратились к народным депутатам с просьбой не принимать абсурдных решений.

Справка УНИАН. Проект закона №3521 от 25 марта 2009 г. «О внесении изменений в Закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» внесен на рассмотрение Верховной Радой и размещен на официальном портале парламента. Автор законопроекта – первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ.

В частности, в законопроекте сказано: «Сумма страхового взноса устанавливается физлицами-СПД самостоятельно для себя и членов своих семей, которые принимают участие в осуществлении такими лицами предпринимательской деятельности и не находятся с ними в трудовых отношениях. При этом сумма страхового взноса с учетом части фиксированного или единого налога, которая перечислена в Пенсионный фонд Украины, должна быть не меньше минимального размера страхового взноса за одного человека и не больше размера страхового взноса, вычисленного от максимальной величины фактических расходов на оплату труда наемных работников, денежного обеспечения военнослужащих, лиц рядового и руководящего состава, облагаемого налогом с дохода (прибыли), общего облагаемого налогом дохода, с которого платятся страховые взносы».