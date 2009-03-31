Глобальный фонд планирует 1 июня рассмотреть заявку Украину о финансировании программы борьбы с туберкулезом

Киев, 31 марта. УНИАН. Глобальный фонд по борьбе с ВИЧ/СПИД, туберкулезом и малярией (ГФ) планирует 1 июня рассмотреть заявку Украину о финансировании программы по борьбе с туберкулезом в размере 100 млн. долл.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил портфолио менеджер ГФ Андреас ТАМБЕРГ.

«Украина готовит очередную заявку по борьбе с туберкулезом к девятому раунду, который будет проходить 1 июня. И финансирование этой программы будет значительным – около 100 миллионов долларов», - сказал А.ТАМБЕРГ.

По его словам, Глобальный фонд рассчитывает, что Украина качественно подготовит техническую и финансовую часть этой заявки. «В этот раз у нас есть основания полагать, что как техническая, так и финансовая часть будет хорошо написана, и мы будем надеяться, что при рассмотрении этой заявки независимая техническая комиссия даст положительную оценку. Но это в руках самих специалистов и Украины в целом», - подчеркнул представитель ГФ.

Как сообщал УНИАН, по данным Всемирной организации здравоохранения, Азербайджан, Молдова, Казахстан, Узбекистан и Украина лидируют в распространении туберкулеза с множественной лечебной стойкостью.

Украина относится к группе стран с высоким уровнем заболеваемости туберкулезом. В 2008 году в стране туберкулезом заболели 35 тыс. 925 человек, что составляет 77,8 на 100 тыс. населения. Однако эти показатели несколько стабилизировались по сравнению с 2007 годом. Так, в прошлом году заболеваемость составляла 79,8 на 100 тыс. населения (по сравнению с 2007 годом она снизилась на 2%). Заболеваемость среди сельских жителей превышает заболеваемость среди горожан (соответственно – 80,7 на 100 тыс. населения и 76,4 на 100 тыс.).