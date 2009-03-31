Финансовое положение двух третей украинских семей ухудшилось за последние несколько месяцев - опрос

Киев. 31 марта. УНИАН. В связи с экономическим кризисом финансовое положение двух третей украинских семей ухудшилось за последние несколько месяцев.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Национальным институтом стратегических исследований, которые обнародовал сегодня его директор Юрий РУБАН на пресс-конференции в УНИАН.

Как отметил Ю.РУБАН, в соответствии с полученными результатами опроса можно сделать вывод, что "в Украине кризис наращивает бедность и размывает предпосылки для формирования среднего класса": по сравнению с сентябрем 2008 года наполовину увеличилось количество граждан, которым денег не хватает на питание, за тот же период на треть увеличилось количество людей, которым не хватает денег на необходимые расходы.

Так, за последние два месяца количество семей, которые вынуждены экономить на питании, увеличилось почти вдвое - в январе таких семей было 32,8%, в марте стало 59,1%. Кроме того, 63,2% респондентов видят в нынешней ситуации угрозу для себя или для семьи.

В то же время в полутора раза за указанный период увеличилось количество людей, которые ощутили проблемы со своевременностью и полнотой выплаты зарплат, пенсий, стипендий или другой социальной помощи: в январе таких респондентов было 39,5%, в марте - 57,5%.

Вместе с тем у половины опрошенных возникли трудности с оплатой жилищно-коммунальных услуг, в каждой шестой семье накопились долги (в Восточном регионе – в каждой пятой).

Опрос проводился 14-17 марта по квотной выборке среди населения от 18 лет во всех областях Украины, АР Крым и Киеве. Опрошены 2006 человек, погрешность выборки составляет 2,3 процента.