Глобальный фонд предварительно одобрил продолжение сотрудничества с Украиной до 2012 года

Киев. 31 марта. УНИАН. Глобальный фонд по борьбе с ВИЧ/СПИД, туберкулезом и малярией (ГФ) предварительно одобрил продолжение сотрудничества с Украиной до 2012 года, в рамках которого страна может получить грант в размере 120 млн. долл.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил портфолио менеджер ГФ Андреас ТАМБЕРГ.

«В будущем мы будем принимать заявки не только по отдельным заболеваниям, но и по национальным программам здравоохранения в целом, а также и откроем возможности дополнения финансирования текущих грантов. Это означает для Украины в рамках текущего сотрудничества введется дополнительная довольно большая программа в размере до 120 млн. долл. до 2012 года, которая поддерживается Глобальным фондом», - сказал А.ТАМБЕРГ.

В то же время, по его словам, из-за кризиса объем финансирования может быть сокращен на 10 %. «Но даже при сокращении остаются довольно крупные суммы на проведение профилактических и лечебных программ», - считает он.

А.ТАМБЕРГ сообщил, что основные доноры Глобального фонда – США и Япония – подтвердили выделение средств для формирования бюджета ГФ, в частности, 900 млн. долл. направит американское правительство и 150 млн. долл. – японское. «Это традиционные доноры Глобального фонда», - отметил представитель ГФ.

Между тем, по его словам, Глобальный фонд в условиях кризиса намерен пересмотреть «архитектуру» финансирования национальных программ. «Обычно мы проводили два конкурсных раунда в год. В этом году мы проводим только один раунд, то есть конкурсные заявки на борьбу с эпидемиями будут приниматься в 2009 году только один раз», - уточнил А. ТАМБЕРГ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 31 марта, на заседании Координационного совета по вопросам противодействия эпидемии ВИЧ/СПИД и туберкулеза Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил Министерству здравоохранения обеспечить безотлагательную и надлежащую подготовку национальной заявки в Глобальный фонд о финансировании программ по борьбе с ВИЧ/СПИД и туберкулезом.