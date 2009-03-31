В Украине в этом году на антиретровирусное лечение пациентов с ВИЧ/СПИДом планируется потратить 105 млн. грн.

Киев, 31 марта. УНИАН. В Украине на антиретровирусное лечение ВИЧ-инфицированных в 2009 году планируется потратить 105 млн. грн. из 180 млн. грн., предусмотренных в государственном бюджете на финансирования программ по противодействию распространения ВИЧ/СПИД.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщила заместитель председателя Комитета по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИД и другим социально-опасным заболеваниям при Министерстве здравоохранения Елена ЕЩЕНКО.

«На профилактику и лечение ВИЧ/СПИД и туберкулеза в 2009 году выделено 180 млн. грн. из государственного бюджета. Кроме того, есть еще 16 млн. долларов – средства Всемирного банка. Мы также, безусловно, рассчитываем на средства Глобального фонда. На обеспечение антиретровирусной терапии в 2009 году будет выделено 105 млн. грн. из общего объема в 180 млн. грн. Фактически львиная часть бюджетных средств направляется на обеспечение АРТ-лечения. Этих средств будет достаточно», - сказала Е.ЕЩЕНКО.

По ее словам, в результате реализации пятилетней программы Глобального фонда «Преодоление эпидемии ВИЧ/СПИД в Украине» доступ к антиретровирусному лечению получили 6,070 тысяч ВИЧ-позитивных граждан. «Эти пациенты получают лечение за счет государственного бюджета», - отметила она.

Е.ЕЩЕНКО также сообщила, что в 2008 году стоимость АРТ-лечения одного человека в год составила 5 тыс. грн. против 20 тыс. грн. в 2004 году. «Все расчеты, которые были представлены под выделение средств, учли этих пациентов», - подчеркнула она, добавив, что из 92 тысяч ВИЧ-позитивных, зарегистрированных по состоянию на 1 января 2009 года, доступ к антиретровирусному лечению имеют 10,7 тыс. человек.

Между тем, сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, выступая на заседании Координационного совета по вопросам противодействия эпидемии ВИЧ/СПИД и туберкулеза, отметил, что на сегодняшний день большинство больных не имеют доступа к адекватному лечению. «Количество умерших в результате развития СПИДа продолжает увеличиваться. По состоянию на начало 2009 года антиретровирусную терапию получают 10,629 человек – это явно недостаточно, когда мы говорим о количестве ВИЧ-инфицированных: 91 тыс. 717 человек. Помощь получает только каждый одиннадцатый», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Справка УНИАН. Глобальный фонд по борьбе с ВИЧ/СПИД, туберкулезом им малярией в рамках реализации программы «Преодоление эпидемии ВИЧ/СПИД в Украине» на протяжении 2004-2009 годов выделил Украине 98 млн. долл. для снижения уровня распространения заболеваемости ВИЧ-инфекцией и смертности от СПИД.

Одним из направлений этой программы являлось расширение доступа ВИЧ-позитивных к антиретровирусной терапии (АРТ). После завершения программы Украина обязалась продолжить предоставление АРТ-лечения пациентам за средства государственного бюджета.