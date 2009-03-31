Жители Винницкой области требуют от руководства государства обратить внимание на бездеятельность правоохранительных органов региона

Киев. 31 марта. УНИАН. Члены Общественной организации "Родители убитых детей Винницкой области" требуют от руководства государства обратить внимание на бездеятельность и небрежное отношение к исполнению служебных обязанностей работников органов внутренних дел и прокуратуры региона в расследовании убийств.

Соответствующее обращение сегодня на пресс-конференции в УНИАН обнародовали председатель Центрального комитета Винницкого независимого профсоюза "Голос народа" Сергей ГОДНЫЙ и президент ОО "Родители убитых детей Винницкой области" Василий МАЛЯРЕНКО.

Как говорится в обращении, "мы обращаем внимание на вопиющие факты правового нигилизма и откровенного беззакония... с раскрытием, расследованием и судебным разбирательством уголовных дел, которые сегодня получили значительный общественный резонанс".

По словам авторов документа, "сегодня власть в лице Президента, премьер-министра, председателя Верховной Рады обязана провести придирчивый анализ ситуации, сложившейся на территории Винницкой области, сделать объективные выводы и принять жесткие, но справедливые меры".

Как сказал В.МАЛЯРЕНКО, организация, которую он возглавляет, насчитывает более 30 родители, чьи дети были убиты, однако правоохранительные органы годами (самое меньшее пять лет) не могут завершить расследование дел, всячески затягивая процессуальные действия или принимая неправомерные решения.