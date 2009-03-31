Эксперты заявляют о необходимости срочно пересмотреть приоритеты развития украинской армии

Киев. 31 марта. УНИАН. Украине необходимо срочно пересмотреть приоритеты развития своих Вооруженных сил.

Об этом заявили эксперты Центра исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР) сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Украина не способна вести военные действия адекватно современным военным угрозам. Обороноспособность государства разрушена до основания», - констатировал руководитель исследовательский проектов ЦИАКР Сергей ЗГУРЕЦ, добавив, что за 17 лет Украина так и не построила эффективных и боеспособных Вооруженных сил.

При этом эксперт отметил, что проблемы армии и вопросы защиты государства украинскими политиками игнорировались и игнорируются системно, но дело не только в отсутствии денег для армии.

«Несмотря на новые угрозы и внешние вызовы для Украины, ни одна из ветвей власти в Украине не демонстрирует системного внимания к интересам обороноспособности и интересам Вооруженных сил», - высказался С.ЗГУРЕЦ. Он объяснил, что армия в Украине всегда находилась и до сих пор находится за пределами системы внутригосударственных сдерживаний и противовесов.

«В Украине компонентами этой системы являются, в частности, Министерство внутренних дел, прокуратура, суды, Служба безопасности. Именно эти органы с разной степенью интенсивности и прозрачности применяются для поддержания равновесия внутри страны. Но не армия…», - заявил эксперт. Он добавил, что впервые в 2009 году бюджет на содержание МВД превысил расходы на Минобороны и армию.

По эго мнению, безразличие к созданию действенных ВС вполне объяснимо. «Облеченные властью не понимают, почему они должны беспокоиться об армии, если армия как институт не приносит им пользы», - констатировал С.ЗГУРЕЦ.

Как выход из создавшейся ситуации, эксперты ЦИАКР предлагают немедленно осуществить ряд шагов по развитию системы обороны государства.

Первый этап (2009-2011 годы), должен включать модернизацию системы ПВО, усиления Сил специальных операций и Объединенных сил быстрого реагирования.

В течение второго этапа – 2011-2015 годы – Украина должна сосредоточиться на создании неядерного щита сдерживания за счет создания многофункциональных ракетных комплексов.

Кроме того, военные эксперты ЦИАКР высказались против увеличения численности армии и сохранения срочной службы.

«К 2015 году численность полностью профессиональных ВСУ не должна превышать 120-130 тыс.», - считает С.ЗГУРЕЦ.