Привлечение военных к расчистке от мусора окружающей среды противоречит принципам профессионализации армии - эксперт

Киев. 31 марта. УНИАН. Требование к гражданским органам власти активно привлекать военнослужащих к расчистке от мусора окружающей среды противоречит принципам перехода Вооруженных сил на профессиональную основу.

Об этом заявил руководитель исследовательских программ Центра исследования армии, конверсии и разоружения Сергей ЗГУРЕЦ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По мнению С.ЗГУРЦА, военные должны заниматься боевой подготовкой и повышать свой профессиональный уровень с целью укрепления обороноспособности государства, а не подметать улицы.

Как сообщал УНИАН, заместитель главы Секретариата Президента Роман БЕССМЕРТНЫЙ сегодня заявил, что государственные администрации на местах должны активно привлекать военные, школьников и студентов к экологическим акциям по расчистке от мусора берегов рек или лесных полос в регионах