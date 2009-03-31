Движение “Моя Украина” призывает власть и общественность сплотиться вокруг разработки новой стратегии развития государства

Киев. 31 марта. УНИАН. Общественное движение “Моя Украина” призывает власть и общество сплотиться вокруг разработки новой стратегии развития государства “Украина-2020”.

Об этом говорится в открытом обращении общественного движения “Моя Украина”, которое было обнародовано сегодня на пресс-конференции в УНИАН на тему: “Стратегические требования к украинской власти”.

Как отметила активист движения Лариса ТАТАРИНЦЕВА, целью деятельности организации является сплочение граждан вокруг национальной стратегии “Украина-2020” и создание условий для стремительного гармоничного развития украинского общества.

“В отличие от десятков движений, которые созданы в Украине за последние месяцы, наше движение пока не имеет политических целей. Главная задача движения сегодня – донести до общества и политических сил убеждение в том, что объединение украинского общества для преодоления кризиса и дальнейшего стабильного развития возможно на базе национальной стратегии развития страны “Украина-2020””, - сказала Л.ТАТАРИНЦЕВА.

Открытое обращение содержит конкретные требования к украинской власти со сроком выполнения до 1 июля 2009 года путем принятия соответствующих законов, постановлений, указов.

В частности, активисты общественного движения требуют создать постоянно действующие общественные совещательные органы при органах власти по вопросам стратегии и конкурентоспособности и обеспечить возможность эффективного общественного контроля за разработкой и реализации стратегии “Украина-2020”.

В случае невыполнения требований открытого обращения властью некоторые участники движения планируют перейти к политическим методам реформирования и развития страны в интересах украинского народа. В частности, речь идет о создании новой или присоединении к существующей партии на базе разработанных основ стратегии и программы реформ, инициирование референдумов, учредительных собраний и других разрешенных законом методов давления на власть.