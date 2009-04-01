Общественные организации требуют принятия новой Конституции Украины Конституционной ассамблеей

Киев. 1 апреля. УНИАН. Отечественные общественные организации требуют коренного изменения общественно-политической системы в Украине путем принятия новой Конституции государства органом учредительной власти - Конституционной ассамблеей.

Как сообщил на пресс-конференции в УНИАН председатель Общественного форума Украины Анатолий ПИНЧУК, такое решение приняли участники Третьей Гражданской ассамблеи Украины (ГАУ) в Киеве.

“Приватизированная партийно-олигархическими группировками власть разрушает государство Украина, которая уже почти не способна выполнять большинство функций, присущих государству”, - сказал А.ПИНЧУК.

По его мнению, именно потому, что Украина вошла в мировой финансовый кризис “в состоянии глубокого общественно-политического и институционно-правового кризиса”, сейчас она находится “на грани социально-экономического коллапса”.

Учитывая вышесказанное, отметил А.ПИНЧУК, представители общественных организаций, которые представляют гражданское общество, выдвинули, на их взгляд, главное условие организации эффективной власти в Украине. “Это установление учредительной власти народа и граждан путем созыва и избрания соответствующего специального органа учредительной власти, который должен принять новую Конституцию государства и фактически переучредить государство “Украина”, - подчеркнул он.

Участники ассамблеи также требуют прозрачности в принятии решений органами власти, расходовании ими бюджетных средств, четкой регламентации деятельности политических партий и их финансирования.

Со своей стороны, Гражданская ассамблея объявила о намерении на протяжении трех следующих недель наработать пакет законодательных предложений для обеспечения своих требований. Это, отметил А.ПИНЧУК, будет последнее предупреждение, “последний шанс политикуму”.

В случае очередного игнорирования своих требований общественные организации угрожают инициировать учредительный процесс путем заключения между гражданами соответствующего общественного соглашения посредством дальнейшей легитимизации его путем сбора подписей или на референдуме прямого действия и другие средства прямой демократии от судебных процессов до уличных акций.

*** Гражданская ассамблея Украины является инициативой, направленной на создание национальной и региональной площадок для обсуждения, консолидации и выражения позиций представителей общественных организаций относительно стратегических проблем украинского общества. Организационную и финансовую поддержку деятельности ГАУ оказывает Международный фонд “Возрождение”.

В работе Третьей Гражданской ассамблеи, которая состоялась 29 марта в Киеве, приняли участие представители свыше 400 общественных организаций со всех регионов Украины.