КС отменит решение парламента о назначении президентских выборов на 25 октября - Карасев

Киев. 2 апреля. УНИАН. Политолог Вадим КАРАСЕВ убежден, что Конституционный Суд Украины отменит решение Верховной Рады Украины о назначении очередных президентских выборов на 25 октября текущего года.

Такое мнение он высказал на пресс-конференции в УНИАН.

Политолог назвал вчерашнее решение ВР неконституционным и продиктованным “политическим эгоизмом”.

“Это также можно рассматривать как такой определенный нескоординированный, по моему мнению, но все же – заговор старых элит, старых политических сил против новых политиков, которые бы могли раскрутиться в ходе президентской кампании, если она состоится 17 января, а также определенный заговор против ожиданий, надежд, возможно иллюзорных, украинского избирателя, который заждался новых политиков”, - сказал он.

В.КАРАСЕВ считает, что вчерашнее голосование добавило еще один кризис в ряд существующих - это: “датский кризис”. “Кризис дат. Как раз сегодня день рождения датского сказочника Г.Х.Андерсена”, - отметил политолог. И, точку в этом кризисе дат должен поставить Конституционный суд. Он убежден, что после решения КС президентские выборы все же состоятся 17 января 2010 года.

Среди причин, которые подтолкнули народных депутатов вчера приблизить дату выборов, он назвал и то, что сегодня наблюдается стойкая тенденция снижения рейтингов политических сил и их лидеров, и в первую очередь это касается премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Комментируя один из возможных сценариев развития событий, по которому через некоторое время Конституционный суд даст Президенту основания для роспуска парламента (признает, что новая коалиция БЮТ, НУ-НС и Блока Литвина должна была подать главе государства новую кандидатуру премьера), после чего между Президентом и политическими силами парламента будет достигнут компромиссный вариант о проведении одновременных парламентских и президентских выборов в декабре или январе, В.КАРАСЕВ отметил, что такой вариант возможен, хотя стопроцентной гарантии он бы не дал.

“Такое решение КС по этим вопросам гарантирую – стопроцентная реальность... которая дана нам в ощущениях), как говорил когда-то один из классиков марксизма-ленинизма”, - сказал он.

В то же время, он отметил, что КС “всегда руководствуется не только чистым правом, но и определенным стремлением найти определенный политический компромисс”. Поэтому он не исключил появления подобных компромиссов.

В.КАРАСЕВ считает, что наиболее выгодны одновременные парламентские и президентские выборы Партии регионов. По его словам, если Партия регионов выигрывает президентские выборы и парламентские выборы - она получит всю полноту власти в стране. Если проигрывают только президентские, выиграв парламентские - у них будет влияние на нового Президента. Также “регионам” выгодны и досрочные парламентские выборы до президентских. В.КАРАСЕВ убежден, что после парламентских выборов появятся новые стартовые позиции для президентских, поскольку Ю.ТИМОШЕНКО уже не будет иметь возможности стать снова главой правительства.