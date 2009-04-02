Продюсерский центр Владимира Гришко намерен и в дальнейшем поддерживать талантливых детей Украины

Киев. 2 апреля. УНИАН. “Продюсерский центр маэстро Владимира Гришко” планирует и в дальнейшем поддерживать талантливых детей в Украине.

Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН народный артист Украины Владимир ГРИШКО.

“Цель проекта - способствовать правильному выбору своего будущего для творческой молодежи. Поиск и поддержка (продюсирование, обучение) талантливых детей в разных городах”, - сказал он.

В.ГРИШКО сообщил, что продюсерский центр готовит второй Всеукраинский проект “В поисках жемчужин”. “Мы проехали по 6 крупным городам Украины и нашли около 20 талантливых детей. Независимо от бумажника, если ребенок талантлив, мы будем прилагать усилия, чтобы ему дать правильную дорогу в будущее”, - заверил маэстро. В.ГРИШКО также сообщил, что летом представители продюсерского центра планируют проехать по регионам в поисках талантливых детей. Он убежден, что его ученики станут гордостью украинской нации. “Я уверен, что мы найдем будущего Соловяненко, Евгению Мирошниченко, Гмырю, Гнатюка, это для нас престиж”, - сказал он.

Также, по информации В.ГРИШКО, будет и в дальнейшем развиваться проект “Жемчужина танца”. “Это не случайно, ведь у меня уже есть собственный проект “В поисках жемчужин”. Эта программа не ограничивается отбором и продюсированием только вокалистов, жемчужины - это таланты”, - сказал он.

По словам маэстро, в его продюсерском центре кроме певцов (вокалистов) есть также телеведущие.

“Если мы заберем с улицы как можно больше детей, привьем им внимание к искусству, это будет главная цель продюсерского центра Владимира Гришко”, - добавил он.