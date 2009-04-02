Общественность Киева для окончательного прекращения строительства на территории Октябрьской больницы предлагает соорудить мемориал

Киев. 2 апреля. УНИАН. Общественность Киева предлагает соорудить мемориальный комплекс на месте строительства на территории Александровской (Октябрьской) больницы столицы для окончательного прекращения ее незаконной застройки.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщила заслуженный врач Украины, доктор медицинских наук, профессор Ольга БОГОМОЛЕЦ.

По словам врача, хотя Высший хозяйственный суд Украины и поручил Киевсовету отменить его незаконные разрешения на аренду земельного участка, на котором расположена больница, и фактически запретил строительство, точку в деле ставить пока рано. Как отметила О.БОГОМОЛЕЦ, окончательно можно будет говорить о победе только через месяц, когда закончится срок подачи жалобы на решение ВХСУ.

Но одновременно с отменой, убеждена она, Киевсовет должен принять решение о строительстве на этом месте мемориального комплекса. О.БОГОМОЛЕЦ не отбрасывает того, что ситуация может повториться – т. е. землю отдадут другому застройщику.

“Очень важно, чтоб эти решения (об отмене землеотвода и строительстве мемориала - УНИАН) были вынесены одновременно”, - подчеркнула О.БОГОМОЛЕЦ. Согласно решению и просьбе больницы, добавила она, на этом месте будет памятник врачам, которые боролись с эпидемиями и людям, погибшим от эпидемий. Ведь на тех местах, объяснила врач, стояли бараки людей, которые умирали от чумы и холеры в XIX, XVIII и XVII веках.

Как сообщал УНИАН, застройщиком территории Александровской больницы являются компания “Житло-Буд”, которой решением сессии Киевсовета от 10 июля 2003 года был передан земельный участок площадью 0,45 га на территории медучреждения под застройку.

Строительные работы на территории больницы активизировались в 2007 г., после чего активистами были организованы круглосуточные дежурства с целью не допустить продолжения возведения здесь многоэтажки. В свою очередь научное сообщество Украины направило официальное обращение премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО и Киевскому городскому председателю Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ с просьбой защитить Александровскую больницу от застройщиков, прекратить разрушение дендропарка им. А.А.Богомольца и немедленно создать на его территории мемориал.

Параллельно дело рассматривалось рядом судов.

Киевский городской председатель Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ своим распоряжением от 31 марта 2008 г. остановил возведение жилого дома на территории больницы в связи с обнаруженными нарушениями.

По данным первого вице-премьер-министра Александра ТУРЧИНОВА, ООО "Финансово-строительная компания "Житло-Буд" в одностороннем порядке приняло решение возобновить возведение жилого дома на территории Александровской больницы.

Вместе с тем, д.м.н., заслуженный врач Украины, профессор Киевского Национального медицинского университета им. А.А.Богомольца, директора Института дерматологии и косметологии О.БОГОМОЛЕЦ в ноябре прошлого года заявляла, что остановленное строительство на территории Александровской больницы снова возобновилось под видом возведения подпорной стенки одного из склонов на этой территории. Застройщиком были вырублены на территории существующего парка им. Богомольца 226 деревьев.

Относительно ситуации с застройкой территории этой больницы есть 4 поручения Президента Украины.

17 марта с.г. Высший хозяйственный суд Украины удовлетворил кассацию Александровской (Октябрьской) больницы и отменил решение Киевсовета о землеотводе на ее территории.