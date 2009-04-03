В Украине 8 млн. регулярных интернет-пользователей

Компания InMind завершила установочное исследование аудитории украинского Интернета, способное изменить рынок интернет-рекламы. По данным исследования, в Украине 8 млн регулярных пользователей Интернет. Наиболее активными являются жители крупных городов, молодежь, люди с высоким доходом. В результате исследования был получен профиль интернет-пользователей, данные об их доле среди различных групп населения Украины, а также были определены наиболее узнаваемые и посещаемые интернет-ресурсы.

Раз, два, три, четыре, пять... или зачем все это нужно

По данным исследования компании InMind и международной сети Factum-Group, уровень проникновения Интернета среди населения Украины в возрасте 15-75 лет составляет 27%, а это более 10 млн пользователей. Число регулярных пользователей составляет 8 млн (это люди, которые заходили в Интернет хотя бы один раз за последний месяц).

Согласно информации InternetWorldStats, среди стран Центральной и Восточной Европы самый высокий уровень интернет-пенетрации в Австрии (68,3%), Эстонии (65,4%), Словении (64,8%), Латвии, Литве, Польше (по 52%) и Венгрии (52,5%). При этом, сопоставив этот показатель с аудиторией Интернета в абсолютных показателях, станет ясно, что количество интернет-пользователей в Украине уже превзошло число населения каждой из упомянутых стран (за исключением Латвии и Польши). А само количество интернет-пользователей в Украине находится на третьем месте среди стран Центральной и Восточной Европы после России, Польши и Латвии. Это серьезный аргумент в пользу того, что Интернет становится полноценным медиа и полноправным участником медиа-микса.

По данным Advertising Expenditure Forecasts от ZenithOptimedia, уже к 2011 году Интернет будет занимать 15,6% в рекламных расходах на мировых рынках, обойдя наружку, а также рекламу в журналах, радио, кинотеатрах. При этом прогнозируется, что страны с развивающейся экономикой увеличат свою долю на мировом рынке рекламы с 30% до 36%. Последние годы динамика доли Интернета в рекламных бюджетах в Украине составляла порядка 50%. И, несмотря на то, что Интернет в Украине собирает пока около 1,5% рекламных денег, прогнозируется, что вближашие годы этот показатель приблизится к показателями Западной Европы и России, где на Интернет приходится 8-10% рекламных бюджетов, и бренды начнут активно общаться с украинскими потребителями.

«Первоначально Интернет развивался за счет энтузиастов, но сейчас бюджеты рекламодателей – существенный источник финансирования развития сервисов. Именно поэтому важно обеспечить рекламодателей всей необходимой информацией для проведения рекламных кампаний и оптимального медиапланирования, – отметил Михаил Комиссарук, Председатель Наблюдательного совета ООО «УКРНЕТ». – И достоверную информацию, которая обеспечит эффективную работу в Интернете, может гарантировать только проведение профессиональных исследований».

Реклама в Интернете демонстрирует динамичный рост по причине специфики данного медиа – инновационности, точного попадания в целевую аудиторию и измеряемости, что особенно важно в период тотального сокращения рекламных бюджетов, когда приходится анализировать каждый бюджетный пункт . По данным InMind, с помощью Интернета можно достичь две трети молодежи в крупных и средних городах, а также 40% активного населения.

«Включение Интернета в коммуникацию способствует усилению имиджа инновационности, что важно при продвижении современных продуктов – автомобилей, мобильных телефонов, компьютерной техники», - отмечает директор бренд-консалтинговой компании «Следопыт» Вадим Пустотин.

Что имеем

Интернет в Украине приблизился к той стадии развития, когда рекламодатели, медиапланеры и сайты стали остро нуждаться в профессиональном и надежном исследовании его аудитории. Только так можно завоевать доверие и бюджеты рекламодателей.

До этого у компаний был единственный инструмент оценки аудиторий сайтов – счетчик bigmir)net. Михаил Комиссарук отметил, что хотя и сам пользуется им, считая его корректным, все же рынок нуждается в научно обоснованном подходе к медиа-измерениям, чтобы более четко выяснить отношение украинских пользователей к определенным ресурсам, а не рейтинг посещаемости отдельных сайтов – ведь именно это измеряют счетчики.

Представленные до сегодня на рынке медиа-измерения являлись спорными в части своей методологии и вызывали сомнения у самих игроков рынка. Специфика исследований, основанных на онлайновых поп-ап опросниках, заключается в их анонимности и добровольном участии. Как отмечает Михаил Комиссарук, помимо того, что это, возможно, не совсем научно, однако данный способ создает серъезные возможности для мошенничества и может привести к искажению результатов.

Одним из требований к корректному проведению изучения является соблюдение стандартов социологических исследований – правильности отбора. Как отметил профессор Владимир Паниотто, основная задача исследования InMind – регулярная и точная оценка профиля посетителей основных украинских ресусов с помощью панели, состоящей из тщательно проверенной, отобранной и работающей на постоянной основе группы респондентов, которая репрезентирует изучаемую целевую аудиторию. Именно благодаря персональному рекрутингу исключается возможность искажения личных данных, чего не гарантируют онлайн-опросы.

Где пообщаться с технократичной, молодой и платежеспособной аудиторией.

Исследования InMind лишний раз подтвердили, что аудитория Интернета – именно то поколение, которые так ищут рекламодатели. Это жители крупных городов, молодежь, люди со средним и выше среднего уровнями доходов.

Каждый пятый житель Украины в возрасте 18 лет и старше является пользователем Интернета. То есть, основная часть интернет-аудитория – молодое поколение в возрасте 22-45 лет – наиболее социально активная и открытая к инновациям. Более половины (52%) таких людей имеют высшее или неполное высшее образование. 57% - доход средний и выше среднего. Для сравнения, среди всего населения Украины в возрасте 18 лет и старше эта группа составляет 35%.

Среди интернет-ресурсов, наиболее известных украинским интернет-пользователям, - зарубежный поисковик Google, которые знает 62% украинских интернет-пользователей, российский поисковик Яндекс (59%) и украинских портал UKR.NET (57%). Если говорить о посещаемости украинских интернет-ресурсов, то 35% украинских пользователей за прошедший месяц побывали хотя бы раз на портале UKR.NET, 24% - на bigmir)net, 16% - на meta.ua. При этом каждый пятый украинских пользователь Сети посещает портал UKR.NET чаще других ресурсов.