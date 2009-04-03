Блок Литвина в Киевсовете заявляет о манипуляциях во время голосования на сессии 2 апреля

Киев. 3 апреля. УНИАН. Депутаты фракции Блока Литвина в Киевском городском совете будут обращаться в СБУ, прокуратуру, судебные органы по поводу возможных манипуляций и фальсификаций в сессионном зале для получения необходимого результата голосования за проекты решений повестки дня заседания сессии горсовета, которая состоялось вчера, 2 апреля.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель фракции Блока Литвина в Киевсовете Валерий МОШИНСКИЙ. В пресс-конференции также приняли участие депутаты от Блока Литвина в Киевсовете Елена АНТОНОВА и Валерий ПОНОМАРЕНКО.

По информации В.МОШИНСКОГО, факт подтасовки результатов голосования фракция обнаружила во время голосования за проект решения относительно протеста прокурора на незаконное решение Киевсовета о детском саде “Орлятко” (Аскольдов пер., 5). Руководитель фракции подчеркнул, что Блок Литвина всегда категорически отстаивал этот сад и прилагал все усилия, чтобы сохранить его для детей. Вчера на сессии протест прокуратуры был поддержан депутатами, в то же время в конце сессии руководство Киевсовета опять вынесло этот вопрос на голосование, хотя, как отметил В.МОШИНСКИЙ, согласно регламенту, не имело права этого делать.

“При повторном голосовании (на табло с результатами голосования) высветился 61 голос (необходимый минимум голосов, чтобы отклонить протест – УНИАН). 60 голосов – это Партия регионов, ГАК и Блок Черновецкого и 1 голос от Блока Литвина. Хотя депутат Денис КОСТОРЖЕВСКИЙ, чей голос был засчитан, не был в сессионном зале, и его карточка для голосования также не была вставлена в систему “Рада”. То есть очевидная фальсификация голосования по проекту решения”, - отметил В.МОШИНСКИЙ.

По его словам, голосовала карточка-дубликат Д.КОСТОРЖЕВСКОГО и неизвестно с какого депутатского места.

“Мы знаем, что есть дубликаты карточек Олеся Станиславовича, и что это шулерство бывает делается. Это неоднократно было”, - сказал В.МОШИНСКИЙ.

“Вчера от цинизма перешли к криминалу. Иначе это нельзя назвать. Мы будем обращаться и в Генпрокуратуру, и в Верховную Раду, и к гаранту нашей Конституции – Президенту. Вчера была подтасовка голосов и фальсификация решения”, - заявил лидер Блока Литвина в Киевсовете.

Вообще, по его словам, на сегодня в Киевсовете происходит “беспредел” и “разграбление города”. “Это очевидно. Киевсовет занимается исключительно дерибаном. Блок Черновецкого, ГАК, “Регионы” занимаются чисто своими меркантильными делами, решения в основном принимаются за дерибан земли, за собственность, и больше ничего этих депутатов не интересует”, - заявил В.МОШИНСКИЙ.

В свою очередь, председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам образования и науки В.ПОНОМАРЕНКО отметил, что детсад “Орлятко”, о котором идет речь, – это не обычное здание, а строился он как дворец для детей. Он построен еще в 1939 г. по проекту известного советского архитектора Иосифа Каракиса, за что он был удостоен государственной премии. Решением Киевсовета здание было передано с баланса Печерского района на баланс города, на что прокуратура и выдала протест. По его словам, в дальнейшем детсад ожидает “приватизационный путь” и неизвестна судьба. При этом В.ПОНОМАРЕНКО сообщил, что в Аскольдовом переулке было два детсада, стоявших рядом. На сегодня второе здание уже снесли, и на его месте запланировано какое-то строительство. Он не исключил, что здание “Орлятка” также могут снести.

По информации В.ПОНОМАРЕНКО, возглавляемая им комиссия Киевсовета не поддержала решение об отклонении протеста прокуратуры, но, вместе с тем, соответствующий проект решения все же был вынесен на рассмотрение сессии.

В.ПОНОМАРЕНКО добавил, что председательствующий на сессии может кому-то из депутатов добавить время для выступления, а некоторым вообще не предоставить слово, как это было вчера с депутатами от Блока Кличко. Кроме того, по его словам, депутаты просто требуют пофракционного освещения результатов по каждому голосованию.

“Если бы мы вчера не подняли шум и не сказали по фракциям, и не засветился Блок Литвина - 1 голос, мы бы не поняли, каким образом были произведены манипуляции, и что незаконно была засчитана карточка нашего депутата”, - подчеркнул В.ПОНОМАРЕНКО.

Он также обратил внимание, что вчера во время сессии многократно объявлялось, что система “Рада” “зависла” и ее нужно перезагрузить. Для этого объявлялись перерывы, во время которых, как считают в Блоке Литвина, происходили кулуарные договоренности с депутатами об обеспечении необходимого результата голосования.

Е.АНТОНОВА отметила, что Блок Литвина через суд будет требовать отменить решение Киевсовета от 2 апреля. В то же время она заявила, что депутаты и общественность организуют охрану детсада “Орлятко”. “Никто, кроме детей и их родителей, туда не сможет войти”, - пообещала депутат.

Справка УНИАН. Проект решения относительно детсада "Орлятко", включенный в повестку дня вчерашнего заседания, имел название "О рассмотрении протеста прокуратуры города Киева от 04.02.2009 №32 исх-09 на решение Киевсовета от 28.08.2008 "О внесении изменений в решение Киевсовета от 27.12.01 "О формировании коммунальной собственности территориальных общин районов города Киева". После соответствующего заявления фракции Блока Литвина проект поддержали лишь 60 депутатов Киевсовета. Перед закрытием сессии проект поставили на переголосование и в результате было зафиксировано, что за него проголосовал 61 депутат.