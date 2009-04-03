В БЮТ убеждены, что до президентских выборов внесение изменений в Конституцию невозможно

Киев. 3 апреля. УНИАН. Во фракции БЮТ убеждены, что до президентских выборов невозможно завершить конституционную реформу.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил народный депутат от БЮТ Валерий ПИСАРЕНКО.

По его словам, соответствующий законопроект, предложенный Президентом Виктором ЮЩЕНКО, не получит поддержку не только фракции БЮТ, но и всего состава Верховной Рады. «Конституция, предложенная Президентом, это тонны лишней потраченной бумаги», - сказал депутат.

В.ПИСАРЕНКО объяснил это тем, что те изменения, которые предложены главой государства, не решают проблему двоевластия и не делают устройство Украины более демократическим. «Президентом предложена новая система управления страной – олигархическая во главе с Президентом и с верхней палатой – сенатом», - сказал он.

При этом В.ПИСАРЕНКО добавил, что таким образом глава государства предлагает создать не двухпалатный парламент, а два парламента в стране, один из которых будет «сидеть и молчать».

Кроме того, В.ПИСАРЕНКО назвал недостоверным заявление о том, что якобы планируется сокращение депутатского корпуса. По его словам, одна палата будет состоять из 300 народных депутатов, а палата сената - по меньшей мере, из 85 сенаторов. «И именно этим, по меньшей мере, 85 людям будет предоставлена вся полнота власти», - добавил он.

Отвечая на вопрос УНИАН, насколько вероятно, что специальная комиссия Верховной Рады по внесению изменений в Конституцию разработает согласованный проект закона о внесении изменений в Конституцию, В.ПИСАРЕНКО заметил, что если в парламенте не будет готовности 300-ми голосами внести изменения в Конституцию, то создание спецкомиссии не даст никаких результатов.