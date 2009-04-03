«Оболонь» запустила новые продукты «BeerMix Energy» и «Hike energy»

Киев. 3 апреля. УНИАН. Компания «Оболонь», один из крупнейших производителей пива и безалкогольных напитков, вывела на рынок новые продукты – «BeerMix Energy» и «Hike energy».

Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в УНИАН директор по качеству ЗАО «Оболонь», вице-президент Украинской ассоциации качества Валентина МИКУСЕВИЧ.

По ее словам, новые продукты уже появились в продаже.

По данным компании, рынок энергетических напитков демонстрирует высокий рост. В 2009 году компания прогнозирует рост этого сегмента на 40-45% в натуральном выражении.

Справка УНИАН. ЗАО «Оболонь» – крупный национальный производитель пива, безалкогольных и слабоалкогольных напитков, минеральной воды. В состав корпорации входят главный завод в Киеве и 6 предприятий в регионах Украины.

Основные бренды: «Оболонь», «Magnat», «hike premium», «Оболонь BeerMix», «Десант», «Живчик», «Frest», «Прозора». Продукция компании экспортируется в 33 страны мира.