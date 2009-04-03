Киев. 3 апреля. УНИАН. Информационное агентство УНИАН и компания «Оболонь» начали выпускать совместный продукт «УНІАН - Споживчі новини».

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции главный редактор агентства УНІАН Александр ХАРЧЕНКО.

Он отметил, что “УНІАН - Споживчі новини” – это еженедельный бюллетень новостей производства, торговли и проблем качества товаров народного потребления. Бюллетень будет распространяться среди всех центральных и большинства региональных СМИ, среди руководителей и специалистов государственных и бизнес-структур, областных госадминистраций и иностранных представительств.

Кроме того, открывается страничка на сайте УНИАН (http://consumers.unian.net), на которой будут публиковаться новости и статьи, касающиеся защиты прав потребителей, качества товаров, культуры потребления и т.д.

По словам председателя совета ЗАО «Оболонь» Сергея БЛОЩАНЕВИЧА, из-за финансового кризиса в Украине снижается покупательская способность населения. В этих условиях очень важно, чтобы качество жизни населения, в том числе и качество продуктов питания, сохранялось на высоком уровне.

По словам С.БЛОЩАНЕВИЧА, новый совместный проект позволит повысить культуру потребления в Украине и даст возможность потребителям лучше ориентироваться на рынке услуг и товаров.

Справка УНИАН. ЗАО «Оболонь» – крупный национальный производитель пива, безалкогольных и слабоалкогольных напитков, минеральной воды. В состав корпорации входят главный завод в Киеве и 6 предприятий в регионах Украины.

Основные бренды: «Оболонь», «Magnat», «hike premium», «Оболонь BeerMix», «Десант», «Живчик», «Frest», «Прозора». Продукция компании экспортируется в 33 страны мира.

Украинское независимое информационное агентство новостей УНИАН основано в 1993 году. Является одним из крупнейших информационных агентств Украины. Имеет региональных корреспондентов по всей Украине, а также корпункты в Брюсселе (Бельгия), Москве (РФ) и Варшаве (Польша).