Первые авторы воссозданной короны князя Данила Галицкого будут судиться с лицами, которые скопировали их творение

Киев. 3 апреля. УНИАН. Первые авторы воссоздания короны князя Данила Галицкого готовят документы для судебного иска к представителям "Ордена Данила Галицкого", которые без разрешения скопировали их творение и представили как собственное.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил искусствовед и геральдист, автор реконструированной короны князя Д.Галицкого Алексей РУДЕНКО.

«Мы намерены обжаловать такие действия в суде. Юристы сейчас работают над завершением составления иска», - сказал он.

А.РУДЕНКО сообщил, что в 2002 году разработал и осуществил реконструкцию короны, которой в 1253 году был коронован князь Данило Галицкий. Сама же реконструкция была проведена по заказу лидера всеукраинского монархического движения "Трон" Юрия ТОПЧИЯ, которое на сегодняшний день имеет официальные имущественные права на творение.

По словам А.РУДЕНКО, также вместе с короной было изготовлено еще несколько церемониальных атрибутов, которые составляют гипотетический комплект регалий монаршего дома Габсбургов-Лотарингских как титулярных королей Галиции и Лодомерии (по образцу комплектов регалий для других коронных территорий, изготовленных в странах бывшей Дунайской монархии).

«Как корона, так и другие предметы, неоднократно с 2002 года демонстрировались публично, в том числе в телевизионных программах и печатных средствах массовой информации. Их внешний вид можно увидеть на официальных веб-сайтах ООО "Геральдическая Палата, Олекса Руденко и Компаньоны", организации "Трон" и других", - заметил А.РУДЕНКО.

Однако, по его словам, в 2008 году по стране распространилась новость о том, что представители "Ордена Данилы Галицкого" "провели исторические поиски и сделали реконструкцию короны Данилы Галицкого, с привлечением к этому множества специалистов, и использовав изображение короны, которое было на печати другого князя - Юрия".

По убеждению А.РУДЕНКО, это изделие является точной копией созданной им короны. Поскольку его "псевдо-авторы" полностью повторили конструкцию, включая техническую часть, изобретенную А.РУДЕНКО в 2002 году. К тому же, все технические детали на втором изделии полностью скопированы до мелочей, включительно с использованием матриц, пуансонов, клише, литейных форм, креплений и тому подобное, утверждает специалист.

При этом А.РУДЕНКО подчеркнул, что оригинал короны князя Данилы Галицкого не сохранился, поэтому оригинал реконструкции, сделанный им в 2002 году, является единственным существующим на данное время произведением изобразительного искусства на мотив короны князя, которое имеет историко-художественную ценность.

«Таким образом, изделие, которое выдается другими как оригинал реконструкции короны князя Данилы, изготовлен в нарушение всех существующих норм законодательства о защите авторских прав и является плагиаторской копией, и не имеет никакой историко-художественной ценности. Поэтому это изделие является контрафактной продукцией, и подлежит уничтожению, а организаторы этой аферы подлежат криминальной, административной и гражданской ответственности", - подчеркнул А.РУДЕНКО.

«Мы намерены обжаловать такие действия в суде. Юристы сейчас работают над завершением составления иска", - добавил он.