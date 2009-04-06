InMind: ИССЛЕДОВАНИЯ UAНЕТА. ИНТЕРНЕТ-АУДИТОРИЯ В СИСТЕМЕ МЕДИАИЗМЕРЕНИЙ

В Украине сегодня насчитывается 8 млн регулярных пользователей Интернета. Число тех, кто имеет доступ к Интернету, превысило 10 млн человек. И хотя по доле интернет-пользователей Украина отстаёт от своих ближайших соседей в Центральной Европе, в абсолютных показателях эта цифра существенно превышает количество пользователей в ряде стран Региона, о чём свидетельствуют исследования InMind. Важным этапом развития системы медиаизмерений Интернета является запуск нового исследования, в рамках которого с помощью постоянно работающей Панели интернет-пользователей будут получены точные оценки профиля аудитории ведущих украинских интернет-ресурсов.

ПРОНИКНОВЕНИЕ ИНТЕРНЕТА И МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ: УКРАИНА И СТРАНЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЫ

Последние регулярные исследования в области телекома в Украине и за рубежом, проведённые InMind и международной сетью Factum-Group, показывают, что общая численность лиц, имеющих доступ к Интернету в Украине в возрасте 15 -75 лет, составляет 27%, т.е., 10,2 млн пользователей.

При этом доля регулярных пользователей в Украине - 21% населения, что в абсолютных показателях составляет 8 млн пользователей, которые заходили в Интернет хотя бы раз за истёкший месяц. При этом выросла доля регулярных пользователей и выросло число тех, кто имеет доступ к Интернету. Также характерной тенденцией стало увеличение частоты использования Сети.

Как показали результаты международного исследования, проведённого InMind и Factum-Group в 8 странах Центральной и Восточной Европы, по доле пользования Украина существенно отстаёт от стран Центральной Европы, где количество интернет-посетителей значительно выше (от 51% пользователей в Словакии, 56% - в Литве до свыше 70% - в Венгрии и Германии). При этом при высокой доле пользования мобильной связью в Украине (77%), доля пользования мобильной связью в соседних странах выше и составляет от 80% - в Словакии, 85% - в Венгрии до 90% - в Литве и 95% - в Латвии.

Наиболее активными с точки зрения использования телеком-технологий и Интернета являются жители крупных городов, молодёжь, лица с высоким доходом.

ЗНАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-САЙТОВ: РЕЗУЛЬТАТЫ ФЕВРАЛЬСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Среди наиболее известных украинским пользователям, выделяется группа лидеров. В неё входят зарубежный поисковик google.com (62%), российский поисковик yandex.ua (59%) и украинский портал UKR.NET (57%).

Методология: репрезентативное исследование, вся Украина, 18 лет и старше как наиболее активная часть потребительской аудитории, располагающая личными средствами и самостоятельно принимающая решения о покупках. В исследование были включены украинские порталы и новостные Интернет-ресурсы, а также для сравнения международный поисковик google и российский - yandex

При этом, если говорить о посещении украинских интернет-ресурсов, 35% всех украинских пользователей за прошедший месяц посетили хотя бы раз портал UKR.NET; 24% - bigmir)net, 16% - meta.ua.

МЕДИАИЗМЕРЕНИЯ: ПРОФИЛЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ САЙТОВ

Развитие украинского Интернета определяет актуальность точной профессиональной оценки социально-демографического и психографического профиля посетителей ресурсов UA-нета.

InMind разработал и внедрил первую в Украине систему медиаизмерения аудитории Интернета, основанную на постоянно действующей Панели респондентов, которые репрезентируют всех украинских интернет-пользователей. Численность Панели, вовлечённой в медиаисследование, составляет 5000 участников. Уникальность Панели состоит в том, что она была создана методом персонального рекрутинга, что исключает анонимность участия (при сохранении конфиденциальности), а, следовательно, делает невозможным искажение участниками сведений о своём социально-демографическом профиле.

Методологическая справка. Специфика большинства онлайн опросов заключается в их анонимности и добровольном участии. Вместе с тем требованием к корректному проведению исследования профиля аудитории Интернета является соблюдение стандартов социологических исследований – правильность отбора и избежание участия добровольцев. В отличие от интерактивных опросов, анкеты которых размещаются на сайтах, здесь важно создание панели интернет-пользователей. Под панелью в социологии и маркетинге подразумевают исследование тщательно проверенной, отобранной и работающей на постоянной основе группы респондентов, которая репрезентирует изучаемую целевую аудиторию.

«Основная задача исследования – регулярная и точная оценка профиля посетителей основных украинских ресурсов, - отмечает профессор Владимир Паниотто, Президент InMind. Реализованная нами методология позволяет корректно решить эту задачу, избежав проблему анонимности онлайн-опросов».

Создание Панели интернет-пользователей в рамках исследования по медиаизмерению профиля пользователей площадок предусматривало реализацию 2 этапов:

1) Установочный этап:

Для оценки поведения пользователя в Сети недостаточно собрать и зафиксировать технические сведения. На точность оценки могут влиять различные факторы: количество пользователей, имеющих доступ к одному компьютеру, поведение пользователей со своими учётными записями и другие факторы.

Благодаря проведению InMind установочного исследования, были получены ответы на эти вопросы.

В рамках этого специального исследования, направленного на формирование Медиаизмерительной Панели, в декабре 2008 - феврале 2009 гг. был проведён национальный репрезентативный опрос среди более 7000 респондентов и опрошено методом личного интервью 1500 пользователей UA-нета.

Как показало установочное исследование, в среднем на 1 домашний или рабочий компьютер, с которого осуществляется выход в Интернет, приходится 2.3 пользователя. Таким образом, только 28% пользователей используют свой компьютер единолично. Также установочное исследование содержит информацию об индивидуальных учётных записях и о поведении с ними пользователей, что также позволяет повысить точность последующих измерений.

2) Создание Панели:

Создание Панели включало в себя личный рекрутинг участников исследования и внедрение технологии оценки профиля пользователей сайтов. Сейчас Панель работает в режиме тестирования, и со 2-го квартала 2009 гг. будет организована регулярная поставка результатов исследования на ежемесячной основе.