Решения о выборах Президента 25 октября 2009 года и местных советов в 2010 году противоречат законодательству - Колиушко

Киев. 7 апреля. УНИАН. Руководитель Центра политико-правовых реформ Игорь КОЛИУШКО считает, что решения о проведении выборов Президента 25 октября 2009 года и местных советов в 2010 году противоречат законодательству.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он выразил сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

«Мы каждую неделю наблюдаем грубое игнорирование положений Конституции и законов со стороны всех органов власти - и Президента, и парламента, и Кабинета министров», - сказал эксперт. И.КОЛИУШКО отметил, что вопиющими примерами стали решения о назначении выборов Президента и местных советов.

Он заметил, что выборы Президента, в соответствии с Конституцией Украины, должны были бы состояться в последнее воскресенье последнего месяца пятого года полномочий главы государства - 17 января 2010 года. И.КОЛИУШКО напомнил, что ВР приняла решение о проведении президентских выборов 25 октября 2009 года. “Прошло 1 апреля, и никто не собирается отменять это решение. Более того, продолжают отдельные депутаты доказывать, что это правильно, ссылаясь на какую-то недопустимость обратного действия закона во времени. Понять логику этой ссылки не удается”, - сказал он. По словам И.КОЛИУШКО, решить этот вопрос должен именно Конституционный Суд Украины.

Подобная ситуация, отметил он, наблюдается и со сроком назначения очередных выборов местных советов. И.КОЛИУШКО заметил, что Комитет ВР по вопросам государственного строительства и местного самоуправления использовал непонятный механизм. “Комитет принял у себя на заседании протокольное решение, в соответствии с которым очередные выборы должны состояться не в соответствии с Конституцией в 2011 году, а в 2010. И разослали это во все органы местного самоуправления. И все органы теперь ссылаются на это письмо и говорят, что они готовятся к выборам в 2010 году”, - добавил он. И.КОЛИУШКО заметил, что в этом вопросе точку над “і” также должен поставить Конституционный Суд.