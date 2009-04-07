Колиушко убежден, что без изменений избирательного законодательства выборы в парламент проводить нецелесообразно

Киев. 7 апреля. УНИАН. Председатель Центра политико-правовых реформ Игорь КОЛИУШКО убежден, что без реформы избирательного законодательства и внедрения так называемых открытых партийных списков проведение выборов в Верховную Раду является нецелесообразным.

Такое мнение он выразил сегодня на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

“Избиратели сегодня не влияют на то, кто будет сидеть в Верховной Раде”, - сказал И.КОЛИУШКО.

По его словам, только новый закон о выборах народных депутатов может создать условия для эволюционного обновления политической элиты и начала выхода Украины из политического кризиса. “Данный закон должен был бы быть пропорциональным, но обязательно с региональными списками”, - добавил он.

И.КОЛІУШКО отметил, что такие законопроекты уже зарегистрированы в Верховной Раде, но почему-то парламент не спешит с их рассмотрением. При этом, сказал он, Президент также пообещал внести свой проект закона по этому поводу.

“Почему не устраивают 8 существующих уже законопроектов в Верховной Раде, почему нельзя взять один из них за основу и начать доработку совместными усилиями, для нас непонятно”, - добавил эксперт.