Киев. 7 апреля. УНИАН. Компания Imena.UA/MiroHost.net создала первый в Украине сервис паркинга доменов – Parcing.ua.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН президент компании Александр ОЛЬШАНСКИЙ.

По его словам, сервис ориентирован на пользователей, у которых есть домен, но пока нет сайта. Такие клиенты могут пополнять бюджет, просто «припарковав» временно не используемое доменное имя на сервисе.

Он отметил, что «создание нового сервиса – это следующий шаг в антикризисной программе, сервис направлен не только на то, чтобы владельцы могли окупить стоимость регистрации, но и, возможно, заработать». Новый сервис позволяет зарабатывать на рекламе при использовании посетителями припаркованного имени с последующим переходом на те или иные ссылки.

По прогнозу А.ОЛЬШАНСКОГО, число пользователей сервиса парковки – клиентов компании Imena.UA составит до 60 тысяч, а с учетом пользователей других регистраторов – 100 тысяч.

Как ранее сообщал УНИАН, компания Imena.UA/MiroHost.net в феврале т.г. начала первый этап антикризисной программы, предоставив в распоряжение своих клиентов свои рекламные бюджеты, - в рамках этой программы каждый из хостинговых клиентов мог получить от 300 тыс. до 1 млн. баннеропоказов, что является весьма существенной поддержкой в условиях кризиса.

По данным А.ОЛЬШАНСКОГО, «первый этап показал свою высокую эффективность» - в общей сложности, по состоянию на сегодняшний день, было активировано рекламных аккаунтов на 160 млн. баннеропоказов.

Национальный регистратор доменных имен компания Imena.UA (торговая марка MiroHost.net) является лидером украинского рынка - занимает 35% рынка доменных регистраций Украины. На данный момент главными направлениями деятельности компании являются регистрация доменных имен для компаний, организаций и частных лиц во всех существующих в мире доменных зонах, регистрация новых торговых марок в Патентном бюро Украины, предоставление услуг веб-хостинга. Компания входит в группу компаний Internet Invest.