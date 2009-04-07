Эксперты Центра политико-правовых реформ считают, что в Украине все реформы ограничиваются только декларациями

Киев. 7 апреля. УНИАН. Эксперты Центра политико-правовых реформ считают, что в Украине дальше деклараций и проектов дело относительно осуществления реформ не идет.

Об этом шла речь сегодня во время обнародования результатов мониторинга деятельности украинской власти в первом квартале 2009 года, представленных Центром политико-правовых реформ на пресс-конференции в УНИАН.

В частности, заместитель председателя правления Центра политико-правовых реформ Роман КУЙБИДА заметил, что в текущем году возникла критическая ситуация с финансированием правосудия. В частности, впервые за последние годы бюджет судов уменьшен, и это при том, что в предыдущие годы потребности судебной власти покрывались на 40-60%.

Он напомнил, что в этом году бюджетом предусмотрены расходы на покрытие только 22% от реальных потребностей. При этом Р.КУЙБИДА добавил, что в марте этого года наконец-то начали деятельность все административные суды – 27 окружных и 7 апелляционных. “Однако необходимых условий для работы этих судов государство так и не создало. Только 15 из 34 окружных и апелляционных административных судов имеют помещение соответствующей площади, где при надлежащем финансировании возможно создать условия, которые будут отвечать требованиям, необходимым для осуществления правосудия. Остальные имеют только временные помещения”, - сказал Р.КУЙБИДА.

Кроме того, по его словам, катастрофически не хватает судей и не сформированы и половины состава окружных и апелляционных административных судов.

Он также добавил, что Государственная судебная администрация и суды не выполняют закон о доступе к судебным решениям. Р.КУЙБИДА отметил, что не лучшая ситуация и в сфере осуществления судебной реформы.

В свою очередь, член правления центра Александр БАНЧУК заметил, что подтвердились опасения экспертов в связи со статьей 83 закона о государственном бюджете на 2009 год, которая устанавливает бюджетные назначения МВД в объеме 500 млн. грн. от поступлений штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Кроме того, добавил он, Государственная автомобильная инспекция ввела непредвиденную законом процедуру подтверждения уплаты штрафов лицами, допустившими нарушение Правил дорожного движения. “Водители теперь вынуждены платить штрафы и лично подавать копию платежного документа в соответствующие подразделения ГАИ. Невыполнение последней обязанности будет приводить к увеличению через 15 дней размера штрафа в два раза. Считаем, что имеющихся технических возможностей достаточно для обеспечения контроля за уплатой назначенных штрафов и без установления для граждан дополнительных, незаконных обязательств”, - сказал он.

Заместитель председателя правления центра Виктор ТИМОЩУК выразил сожаление, что власть в целом и правительство в частности, не приняли каких-либо видимых мер для усовершенствования деятельности Кабинета министров и центральных органов исполнительной власти.

Он заметил, что в анализируемый период не произошло ни одобрение проекта Концепции реформирования публичной администрации, ни внесение в Верховную Раду законопроектов о министерствах и других центральных органах исполнительной власти, о государственной службе (в новой редакции). “Не реализованы никакие шаги относительно упорядочения системы и структуры центральных органов исполнительной власти. Позитивом можно считать разве что отказ правительства от идеи уменьшения размеров оплаты труда государственных служащих, ведь это еще больше ослабило бы исполнительную власти”, - добавил В.ТИМОЩУК.

В свою очередь, эксперт Центра политико-правовых реформ Сергей ЧИКУРЛИЙ заметил, что не продвигается на сегодня в Украине и реформа административно-территориального устройства и местного самоуправления.

По его словам, положительной оценки заслуживает деятельность рабочей группы Министерства регионального развития и строительства по разработке Концепции государственной региональной политики, Концепции административно-территориальной реформы, Концепции реформы местного самоуправления.

Среди прогрессивных идей настоящих документов С.ЧИКУРЛИЙ отметил рационализацию административно-территориального устройства Украины, усиление материальной и финансовой возможности органов местного самоуправления, расширение их компетенции. Для воплощения положений указанных Концепций рабочая группа уже подготовила проекты законов «О принципах государственной региональной политики», «Об административно-территориальном устройстве», проекты новых редакций законов Украины «О местном самоуправлении» и «О местных государственных администрациях». “При этом негативом процесса подготовки реформ административно-территориального устройства и местного самоуправления является его низкая практическая результативность”, - сказал С.ЧИКУРЛИЙ.

Заместитель председателя правления центра Марьяна ДЕМКОВА заметила, что достаточно проблем существуют и в вопросе прозрачности власти и доступе к информации. Она напомнила, что в конце прошлого года Министерство юстиции при участии, в частности, экспертов центра, подготовило проект Закона «О доступе к информации» и, после общественного обсуждения на веб-сайте министерства, внесло его на рассмотрение правительства. При этом представители общественности были лишены публичного обсуждения законопроекта на круглом столе, который так и не был проведен. Недоступной также была окончательная редакция законопроекта, принятая правительством.

Кроме того, прибавила М.ДЕМКОВА, органы исполнительной власти продолжают практику применения непредвиденных законом грифов ограничения доступа к информации. Так, за первое полугодие 2009 года правительство издало три постановления и три распоряжения с грифом «ДСП». С таким же грифом вышли два приказа Службы безопасности Украины, один приказ Управления государственной охраны, один приказ Министерства экономики Украины.

“Такие действия противоречат Конституции Украины, Закону Украины «Об информации» и международным стандартам о свободе информации. Это также свидетельствует о непрозрачной политике власти, в осуществлении которой общественность лишена принимать реальное участие”, - сказала она.